Mihai Tătăranu. interviu pentru site-ul Federaţiei Române de Fotbal „La CSŞ Târgovişte nu se dau salarii sau prime”

Share This





















Cel mai de success antrenor dâmboviţean din fotbalul feminine i-a acordat un interesant interviu reputatului jurnalist Adi Dobre, interviu care a fost publicat pe site-ul federaţiei de profil, frf.ro. În materialul apărut la finele săptămânii trecute, Tătăranu a vorbit despre CSŞ Târgovişte, echipa pe care o pregăteşte de ani buni şi de problemele, dar şi reuşitele din sezonul precedent

Mihai Tătăranu, antrenorul formaţiei dâmboviţene, care e în acelaşi timp şi „secund” la naţionala U17 a României, spune că evoluţiile din campionatul trecut îi dau motive să fie optimist. Tătăranu spune că politica CSŞ Târgovişte, aceea de a creşte fete pentru fotbalul deperformanţă, rămâne neschimbată.

– Când demaraţi pregătirile pentru noul sezon?

– Ne-am propus să începem în jurul datei de 15 august. La noi e ceva mai greu, pentru că cele mai multe jucătoare sunt eleve de liceu. Trebuie să fim atenţi la cele mai mici detalii, mai ales că Superliga se va întrerupe la începutul lunii septembrie, imediat după prima etapă.

– Cum caracterizaţi sezonul trecut?

– A fost primul an în Superligă. Mă aşteptam la diferenţe importante între Liga I şi primul eşalon valoric al fotbalului feminin românesc. Am fost foarte mulţumit de prima parte a sezonului, când am adunat şi cele mai multe puncte. În retur am strâns jumătate din punctele acumulate în tur, dar am folosit foarte multe junioare, acesta fiind principalul nostru obiectiv. Am vrut să vedem dacă ne descurcăm jucând doar cu cele mici! Şi, sincer, mi-a plăcut foarte mult cum s-au descurcat, dar, ca să aduni puncte, trebuie să contezi şi pe câteva jucătoare cu experienţă.

Întăriri din Republica Moldova

– Ce va fi sezonul viitor?

– Cred că va fi mai greu decât anul trecut. Patru echipe vor lupta pentru evitarea retrogradării. Aşa cum spuneam şi mai devreme, ai nevoie de jucătoare cu experienţă pentru a aduna puncte. Aştept în acelaşi timp o creştere în jocul junioarelor care au prins meciuri în sezonul trecut, care au mai adunat experienţă inclusiv de la convocările la echipele naţionale. Din iarnă, atunci când vor avea drept de joc, le voi da şansa să evolueze şi fetelor născute în 2003, măcar o repriză. Trebuie să joace, trebuie să le acordăm încredere, altfel nu vor creşte. Obiectivul pentru anul următor ar fi clasarea la final pe locul şase. Patru echipe vor lupta pentru evitarea retrogradării. Aşa cum spuneam şi mai devreme, ai nevoie de jucătoare cu experienţă pentru a aduna puncte. Aştept în acelaşi timp o creştere în jocul junioarelor care au prins meciuri în sezonul trecut, care au mai adunat experienţă inclusiv de la convocările la echipele naţionale. Din iarnă, atunci când vor avea drept de joc, le voi da şansa să evolueze şi fetelor născute în 2003, măcar o repriză. Trebuie să joace, trebuie să le acordăm încredere, altfel nu vor creşte. Obiectivul pentru anul următor ar fi clasarea la final pe locul şase.