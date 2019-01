MIHAI BĂLAŞA, SĂRBĂTORIT ÎN CANTONAMENTUL FCSB Târgovişteanul a împlinit 24 de ani îşi doreşte să cucerească titlul cu formaţia bucureşteană

Share This





















Mihai Bălaşa a sărbătorit în cantonamentul FCSB-ului din Spania împlinirea a 24 de ani. Colegii i-au cântat „La mulţi ani”,iar filmuleţul a fost postat pe contul de Facebook al „roş-albaştrilor”.

Bălaşa se consideră cel mai bun fundaş din România şi s-a autodeclarat fan al căpitanului lui Real Madrid, Sergio Ramos.

„Sergio Ramos mi-a plăcut întotdeauna. Sunt mulţumit cu ce am realizat, chiar dacă se putea mai bine. În anumite momente, am luat nişte decizii care nu au depins numai de mine”, a spus Mihai Bălaşa.

Mihai Bălaşa, criticat dur de patronul Gigi Becali

Apărătorul FCSB-ului a fost criticat dur de patronul Gigi Becali după partida pierdută cu 2-4 contra lui Sepsi la începutul lunii decembrie.

„Bălaşa avea 8.000 (n.r. euro) pe lună. Eu i-am făcut 15.000, crescuse, am văzut că e fotbalist. Am greşit, el când a văzut că are 15.000, nu mai joacă. Cel mai slab fundaş central pe care l-am avut la Steaua (n.r. FCSB) e Bălaşa, face circ pe teren. Ia stai pe bancă. Altul la rând, până când se potriveşte piesa”, spunea Gigi Becali, la Digi Sport.

Mihai Bălaşa se află la FCSB din ianuarie 2017, când a fost cumpărat de la AS Roma pentru 500.000 de euro.