Metoda ofrandei în atenţia poliţiştilor dâmboviţeni

Share This





















Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 13 Poliţie Rurală Titu au identificat şi depistat un bărbat şi o femeie care ar fi încercat să înşele două persoane din Potlogi prin metoda ofrandei.

Pe numele lor a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la înşelăciune. De asemenea, asupra celor doi au fost descoperite bijuterii susceptibile a proveni din comiterea infracţiunilor, bunuri ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Manifestaţi prudenţă în magazinele aglomerate, supravegheaţi-vă geanta şi nu o plasaţi în coşul de cumpărături de unde poate fi sustrasă cu uşurinţă;

Nu luaţi asupra dvs. sume mari de bani ci doar necesarul pentru cumpărăturile planificate în acea zi;

Când este posibil, folosiţi cardul pentru cumpărături;

Păstraţi banii în geantă, borsetă sau într-un buzunar inaccesibil şi nu în sacoşa de cumpărături sau în buzunarul de la spatele pantalonilor;

Când sunteţi împins în aglomeraţie, verificaţi-vă imediat buzunarul cu bani sau geanta, pentru a fi siguri că nu sunteţi victima unei înscenări a unui

hoţ;

Când achitaţi diferite bunuri, nu scoateţi tot teancul de bani ci numai suma necesară plăţii contravalorii acestora;

Obiectele tentante (telefoane mobile, laptop-uri, genţi, pungi de cadouri), lăsate la vedere în maşină, pot reprezenta adevărate „cadouri” pentru

hoţi; Nu lăsaţi niciodată în autoturism actele maşinii, bani sau alte documente importante.

În cazul în care plecaţi de la domiciliu, indiferent de perioada în care lipsiţi, pentru ca revenirea să vă fie lipsită de surprize neplăcute, nu neglijaţi următoarele aspecte:

– rugaţi un vecin de încredere să ţină sub observaţie casa şi să anunţe imediat poliţia dacă observă o persoană suspectă care staţionează fără motiv în faţa uşii sau care încearcă să descuie uşa;

– spuneţi numai persoanelor de încredere când plecaţi de acasă pentru mai multe zile;

– închideţi şi asiguraţi la plecare toate uşile şi geamurile casei, uşa de la balcon, geamul de aerisire de la baie;

– pregătirile de deplasare să fie făcute cât mai discret;

– atunci când părăsiţi locuinţa, o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune, pot deruta eventualii musafiri nepoftiţi;

– obiectele de valoare mare şi volum mic sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenţia infractorilor, deci nu le lăsaţi în locuinţă.

Pentru a nu deveni victime ale infracţiunilor de tâlhărie:

– evitaţi persoanele turbulente sau în stare de ebrietate, străzile cu baruri şi terase unde se consumă alcool şi sunt adunate persoanele gălăgioase;

– evitaţi afişarea cu bijuterii ori sume mari de bani şi nu faceţi referiri la bunurile de valoare pe care le aveţi asupra dumneavoastră;

– alegeţi drumurile intens circulate, luminate şi evitaţi zonele în construcţie, parcurile pustii şi străzile lăturalnice;

– deplasaţi-vă în grup şi nu răspundeţi la provocările altor persoane;

– nu acceptaţi compania persoanelor necunoscute.

Prevenirea înşelăciunilor: Facem pe această cale un nou apel la populaţie să se protejeze de infractori, care vizează în special persoanele vârstnice, ce nu se pot apăra sau care pot fi uşor înşelate:

– cetăţenii nu trebuie să primească persoane străine în casă şi să nu aibă la vedere lucruri de valoare.

– cei care locuiesc în mediul rural trebuie să fie foarte atenţi la persoanele străine pe care le primesc în casă şi să nu le arate locul unde deţin bunuri sau bani.

– pentru a nu deveni victime, cetăţenii trebuie să nu invite in locuinţă persoane ale căror preocupări nu le cunosc îndeajuns.

– sub o falsă amabilitate se poate ascunde o persoana care urmăreşte să îi deposedeze de obiecte de valoare sau bani.

Pentru orice infracţiune la care sunteţi victimă sau martor, apelaţi numărul unic de urgenţă 112!

Reţineţi cât mai multe detalii despre autor: înfăţişare, particularităţi, direcţia în care a fugit, numărul de la autoturismul folosit de acesta, complici etc. şi comunicaţi toate amănuntele poliţiei.