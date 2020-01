MESAJUL PREŞEDINTELUI FRF, RĂZVAN BURLEANU

Share This





















„Anul 2019 a fost un an intens în activitatea noastră dedicată dezvoltării fotbalului. Am consolidat inipativele de succes anterioare, continuând proiectele şi competipile în desfăşurare la un nivel mai bun şi implementând noi reforme.

Rămânem cu satisfacţia performanţei istorice reuşite de România U21 la Campionatul European, prezenţa în semifinale şi calificarea la Jocurile Olimpice Tokyo2020, performanţă care defineşte şi contextul schimbului de generaţii la reprezentativa de seniori. Acolo unde privim încrezători play-off-ul din manie, cu un nou staff tehnic tânăr şi competent, cel mai în măsură să atingă performanţa prin integrarea tinerelor talente.

Continuăm campania bună în preliminariile Euro U21 cu gândul calificării şi ne bucurăm că trei din cele patru reprezentative U17şi U19, feminin şi masculin, ne vor reprezenta la Tururile de Elită. In acelaşi timp, după o calificare merituoasă în Elite Round, credem alături de tricolorii de la futsal că putem obţine, în februarie, prima participare din istorie la un Campionat Mondial.

De asemenea, în 2019 am organizat prima tabără de vară pentru jucători U13, iarsuccesulLigii ElitelorU15ne-a determinat să implementăm formatul şi la nivel U16.

Iar pentru că Federapeii-a fost încredinţată organizarea Euro U19 din 2021, putem privi cu şi mai multă încredere la viitorul talentelor noastre, în urma impactului pe care această competiţie îl va avea în fotbalul nostru juvenil. Vă urez tuturor, spectatori, jucători, antrenori, profesori, conducători de cluburi, preşedinp de asociapi judeţene, un an 2020 plin de reuşite în proiectele dumneavoastră, rezultate sportive pe măsura pasiunii dumneavoastră pentru fotbal, multă sănătate şi prosperitate!

La Mulţi Ani!”