Membrii familiilor migranților care realizează venituri profesionale au dreptul la prestații familiale

O persoană care realizează venituri profesionale într-un stat al Uniunii Europene are dreptul la prestații familiale , inclusiv pentru membrii familiei sale, chiar dacă aceștia au rămas acasă. Pentru a beneficia de aceste drepturi, lucratorul migrant se va adresa cu o cerere pentru solicitare alocatie pentru copii la instituția abilitată din statul în care lucrează. Va primi formulare europene sau acestea vor fi trimise in țară către AJPIS (E401, E411, E405, E001, F001..). Pentru completare acestora vor fi necesare actele de identitate și, in cazul in care celalat părinte lucrează în țară, adeverința cu veniturile nete realizate in perioada specificată in formular. În cazul persoanelor care revin în țară și nu beneficiază de alocație de stat pentru copii, vor depune dosarul la primaria de domiciliu. În cazul in care alocația de stat a fost suspendată, vor solicita reluarea acesteia la AJPIS. Dosarul sau cererea pentru obținerea beneficiilor familiale pentru solic-itanții care au sau au avut calitatea de lucrător migrant, va fi insotit de documentele de identitate, documente care să ateste adresa din celălalt stat membru UE precum și numărul de asigurare din acel stat. AJPIS primeste dosarul de la primarie sau cererea si verifica documentele din dosar. Efectueaza verificarea de informații în sistemul informatic SAFIR precum și la alte instituții abilitate din România si emite formular european pentru a solicita informatii din statele UE. Beneficiarul poate depune la dosar documente care atesta perioada in care au beneficiat de alocatii de stat emise de catre institutia competenta din statul in care au lucrat.