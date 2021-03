Mediul de afaceri dâmboviţean se bucură de tot sprijinul Consiliului Judeţean Dâmboviţa

In baza protocolului de colaborare încheiat anul trecut de preşedintele Consilului Judeţean (CJD), Corneliu Ştefan, şi preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa (CCIA), Valentin Calcan, miercuri, 10 martie 2021, au avut loc consultări la sediul administraţiei judeţene, unde au fost identificate nevoile mediului privat dâmboviţean.

In acest sens, pentru a crea premisele necesare unei dezvoltări rapide, dar şi pentru a asigura stabilitatea afacerilor din judeţul Dâmboviţa, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, şi-a asumat misiunea identificării celor mai bune soluţii pentru a elimina problemele ridicate de antreprenorii dâm-boviţeni. Mediul de business dâmboviţean (în special IMM-urile care vor să demareze o afacere în incinta parcurilor industriale) va beneficia de asistenţa şi sprijinul care sunt necesare astfel încât să beneficieze de condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor specifice fiecărei afaceri. De asemenea, prin agrearea unor măsuri comune, companiile locale vor fi ajutate astfel încât să devină mult mai competitive în raport cu concurenţa regională şi naţională. Incubatoarele de afaceri, precum Parcul Industrial IT de la Priboiu, pe care Consilul Judeţean Dâmboviţa intenţionează să îl înfiinţeze în exerciţiul financiar european 2017-2021, pot deveni generatoare de venituri pentru judeţul nostru, dar şi un important pol al industriei software din regiunea Sud Muntenia, mai ales din punctul de vedere al atragerii de personal şi firme specializate în astfel de domenii.

Transportul anagajaţilor către diferitele puncte de lucru ale firmelor dâmboviţene urmează a fi soluţionat prin optimizarea traseelor de transport public judeţene de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa în perioada imediat următoare. Potenţialul agricol al judeţului trebuie fructificat, iar tranziţia către agricultura ecologică va fi sprijinită de către cele două instituţii.

Consiliul Judeţean şi Camera de Comerţ vor deveni principalii promotori ai legumicultorilor şi pomicultorilor dâm-boviţeni prin prezentarea unor oportunităţi de desfacere a produselor acestora. Pe de altă parte, se urmăreşte facilitarea accesului producătorilor dâmboviţeni în marile lanţuri de magazine, dar şi identificarea modalităţilor de pătrundere a produselor autohtone pe pieţele internaţionale.

Un alt aspect susţinut de preşedinţii CJD şi CCIA, Corneliu Ştefan şi Valentin Calcan, a fost necesitatea creării unor noi zone economice în judeţul Dâmboviţa. Potrivit reprezentanţilor celor două instituţii, acest lucru se poate realiza doar ca urmare a construirii Inelului 2 de Centură al muncipilul Târgovişte, dar şi a centurilor oraşelor Găeşti, Răcari, Titu, Fieni şi Pucioasa. În ceea ce priveşte realizarea acestora, preşedintele Corneliu Ştefan a amintit că deja sunt făcute demersuri către Compania Naţională a Infrastructurii Rurtiere pentru realizarea a cel puţin 50 de km de astfel de căi rutiere menite a dezvolta din punct de vedere economic zonele urbane dâmboviţene.

Nu în ultimul rând, s-a stabilit crearea unui brand turistic dâmboviţean. Mai multe trasee turistice au fost propuse şi acceptate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului,acestea urmând a fi introduse în ofertele agenţiilor de turism naţionale şi internaţionale. Având în vedere multitudinea de obiective şi monumente istorice care pot fi vizitate, cât de curând, cei care le vor trece pragul vor putea achiziţiona un bilet unic, ce la va permite accesul în toate muzeele şi punctele de atracţie din judeţul Dâmboviţa.