Medicii pensionari salvează unităţile spitaliceşti dar şi cabinetele individuale de medicină de familie din judeţul Dâmboviţa

Unităţile spitaliceşti dar şi cabinetele individuale de medicină de familie din judeţul Dâmboviţa, se confruntă cu o criză acută de medici specialişti dar şi medici de familie tineri, în cele mai multe situaţii, serviciile medicale fiind asigurate pacienţilor de către medici pensionari dar şi de către medici care deşi au vârsta legală de pensionare, încă sunt în activitate. Toate aceste date au fost prezentate pe larg, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută de către deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban, membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor. Mai mult, deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban a prezentat şi o situaţie destul de delicată cu care se confruntă cetăţenii din localităţile Corneşti, Gura Ocniţei, I.L. Caragiale şi Răzvad. Mii de cetăţeni din aceste localităţi nu pot beneficia de servicii de medicină de familie fie că nu mai există medic de familie ori medicul de familie şi-a reziliat contractul cu CJAS sau iese la pensie: „Prin analiza făcută s-a constatat că în localitatea Corneşti, satele Cătun, Bujoreanca, Crivăţu şi Hotărăşti nu există medic de familie de trei luni. În localitatea Gura Ocniţei, sat Adânca şi în localitatea I.L. Caragiale s-a constatat lipsa medicului de familie. În localitatea Răzvad, sat Răzvadu de Jos, medicul de familie se va pensiona în acest an. În localitatea Buciumeni, începând cu 1 ianuarie 2018, a plecat medicul de familie care avea între 1000 şi 2000 de pacienţi din toate satele arondate localităţii şi este necesar orientarea pacienţilor către alt medic. În localitatea Moroeni, medicul de familie care avea peste 2000 de pacienţi îşi rezili-ază contractul. O altă situaţie cu care ne confruntăm în judeţ este procentul mare al medicilor care sunt pensionari, aceştia dorind să-şi desfăşoare în continuare activitatea în relaţia cu Casa de Asigurări. Conform Legii 95/2006, art. 391, alin. 8 îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene, alcătuită din: un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene, un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene şi un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor… La nivelul judeţului Dâmboviţa, în cadrul comisiei au fost analizate în ultima perioadă, 82 de solicitări de menţinere în activitate a medicilor. Dintre care 55 medici specialişti şi 27 medici de familie. Au fost avizate cererile a 72 de medici, reprezentând un procent de 88% din totalul cererilor, mai exact, 100% specialişti în spitale şi 93% medici de familie. Au fost respinse cererile a nouă medici din care şase medici specialişti şi trei medici de familie. Unul dintre motive a reprezentat vârsta peste 78 de ani. Ca urmare a celor menţionate, vineri, 12 ianuarie 2018 a avut loc o întâlnire pe care am solicitat-o în calitate de membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, la care au participat, directorul CJAS Dâmboviţa, directorul DSP Dâmbovişa şi directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, pentru rezolvarea problemelor de sănătate în judeţ. Am convenit că o prioritate este atragerea medicilor tineri…”, a afirmat deputatul PSD, Carmen Holban.

Deputatul PSD Dâmboviţa, Carmen Holban a ţinut să mai puncteze faptul că prioritatea zero în sistemul sanitar dâmboviţean este să recruteze medici tineri.