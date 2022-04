MEDALIE PENTRU CS TÂRGOVIȘTE LA CUPA ROMÂNIEI DE BOX

1 0

Pugilistul Valentin Velicu s-a remarcat din plin la ediția din acest an a Cupei României la box pentru seniori, desfășurată la Piatra Neamț, în perioada 23-27 martie. Boxerul antrenat de Gheorghe Stan a obținut locul II și medalia de argint, la categoria 60 de kilograme.

În meciul pentru aur, sportivul clubului nostru a cedat în fața lui Andrei Gavae, de la Dinamo București. În schimb, în semifinale, Valentin Velicu l-a învins pe olteanul Petre Cosmin Stuparu.

„După ce am obținut medalia de argint, putem spune că ne-am îndeplinit obiectivul la ediția din acest an a Cupei României. Vali a terminat pe locul 2 după ce a avut parte de evoluții foarte bune în ringul din Piatra Neamț. Este un rezultat foarte bun pentru noi dacă ținem cont că sportivul nostru a urcat în ring după o pauză sportivă de un an și jumătate”, ne-a declarat antrenorul Gheorghe Stan.