Meci amical Unii cu golurile, alţii cu ratările Unirea Răcari – Recolta Gura Şuţii 0-3 (0-1)

Meciul s-a disputat la Răcari.

Unirea: Nedelea – V. Micu, D. Tudor, Niculae, Cristea – Cravcescu, Mişu, Costea, Pandele, Trandafir – Dima.

Au mai jucat: B. Constantin, Barbu, Sorescu, Milad Jamei, M. Rotaru, Manea, Roşca, Chircă.

Antrenor: Daniel Logofătu, conducător: Daniel Micu, Finanţator: Angelro „Angi” Badea.

Recolta: Eftimie – Motolici, M. Dragne, Păun, Stan – C. Ion, Stăncilă, Ghica, M. Ionică, – Moţoi, Manole.

Au mai intrat: Gh. Dragne, Dinu, Militaru, M. Rotaru, C. Rotaru, A. Niculae.

Antrenori: Marinică Ionică, Marius Rotaru, director sportiv: Victor Niculae.

Deşi fără mulţi jucători, Arabalu, Ştefan, Petruţu, A. Stoica, Dumitrescu şi fără I. Radu, Mirel Matei plecaţi de la echipă, Recolta a obţinut o victorie la un scor de neprezentare, 0-3. Asta cu voinţă, cu buna organizare, cu un pic de noroc. Replica echipei din Răcari (Liga a 5-a) a fost una destul de bună. Echipa păstorită de Titel Dinu a avut un moment bun în min. 27, când „vulpoiul” Moţoi, bine servit de Stăncilă l-a executat cu sânge rece pe Nedelea, 0-1. La acest scor, Cravcescu (31 şi 37), Dima (33), Mişu (41) au ratat din poziţii bune. Unirea a atacat şi în repriza secundă, dar Cravcescu, Mişu, Costea, Sorescu s-au jucat cu ocaziile de gol. Nu au putut să se debaraseze de renumele de ratangii. Pe o contră, Manole (70) a şutat de la 19 metri şi balonul şi-a găsit culcuş în poarta lui Constantin, 0-2. Trupa lui „Angi” joacă ofensiv, dar are o mare problemă, rateaz foarte mult. La o incursiune a oaspeţilor, M. Ionică (pasa venită de la Moţoi) a găsit o breşă în apărarea Unirii şi a şutat necruţător, 0-3. Pe finalul de meci, portarul Recoltei, Eftimie, a fost din bară-n bară, ermetizând poarta spre disperarea localnicilor care au ratat ca la concurs.