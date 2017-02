Meci amical. Georgian Honciu a învins fosta echipă C.S. Mioveni – Chindia Târgovişte 1-2 (0-1)

Share This





















Au marcat: Nilă (min. 25), respectiv Honciu (67 şi 85). Meciul s-a disputat pe terenul sintetic al Grupului Şcolar Colibaşi.

C.S. Mioveni: Oc.

Popescu – Tirică, Vişa, I. Stoica, Tomozei – Mârzeanu, Biceanu, Rădescu, Ed. Florescu, Ayza -Nilă. Au mai jucat: Croitoru – A. Neagoe, Alexe, C. Năstăsie, A. Popa, M. Stoicu, Gugu, Piscanu, Şchiopu, Bura. Antrenor: Alexandru Pelici.

Chindia: Căbuz -Săftescu, Vătavu, Dumitraşcu, Martac – Bloţu, Honciu, Pencea, C. Stoica – Cherchez, Neguţ. Au mai evoluat: Meilă – Pătru, C. Dumitru, Ispas, L. Mihai, Nisipeanu, Parghel, loniţă, Şerban.

Antrenor: Nicu Croitoru.

În tur, la Târgovişte, C.S. Mioveni a învins cu 0-2 pe Chindia Târgovişte. Acum, într-un amical, târgovişteni au câştigat cu 1-2.

Nilă (25) a deschis scorul şutând elegant de la marginea careului mare, peste portarul Căbuz, 1-0.

Târgoviştenii au jucat bine şi au presat poarta lui Flavius Croitoru.

Honciu (67) a egalat pentru târgovişteni, 1-1. Acelaşi Honciu (85) a stabilit scorul final, 1-2, aducând victoria echipei din Vechea Cetate de Scaun.

De remarcat că Georgian Honciu a fost component al echipei C.S. Mioveni şi a plecat iarna trecută la echipa târ-govişteană.

De remarcat că C.S. Mioveni (locul 6, cu 34p şi +7 la adevăr) a eliminat-o pe Steaua Bucureşti din Cupa României, după prelungiri şi lovituri de departajare.

C.S. Mioveni va juca pe 10 februarie cu A.C.S. Şirineasa şi pe 11 februarie cu Viitorul Domneşti, la Grupul Şcolar Colibaşi.

Chindia Târgovişte va disputa sâmbătă, 11 februarie, încă un meci amical. Adversară va fi C.S. Baloteşti (locul 16, cu 13p şi -14 la adevăr, în L2). Meciul se va disputa la Buftea.

Până acum, Chindia Târgovişte a disputat două meciuri amicale: 2-0 (Neguţ 1 şi 20) cu Flacăra Moreni şi 2-1 (Honciu 67 şi 85, respectiv Nilă 25).