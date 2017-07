Meci amical Chindia Târgovişte – Metaloglobus Bucureşti 2-1 (1-0)

Share This





















Chindia: Aioani – Acasandrei, Ciubotariu, Ispas, Cornea – Grigore, Pencea, C. Matei, Dumitraşcu – Bâtfoi, C. Neguţ.

Au mai jucat: Popescu, Meilă – Cherchez, Parghel, Vătavu, loniţă, Honciu, L. Mihai, C. Stoica, Şerban, Neicuţescu, A. Neguţ şi Nisipeanu. Antrenor: Nicu Croitoru.

Metaloglobus: Geantă – Roman, Iordache, Caramalău, Negotei – Răileanu, Gafaru, I. Marian, Şumudică – Ghenovici, Potocea. Au mai jucat: Nedelcu, Toilă – Saftescu, Gheorghe, Sava, Ioniţă, Popa, Constantin, Bilciurescu, Dragomir, Bătrânu, Niculae, Bakali, Robu. Antrenor: Bogdan

Vintilă.

Prima victorie în amicale a „Lăncierilor” târ-govişteni a venit în mecul cu Metaloglobus Bucureşti, scor 2-1. Au marcat Bâtfoi (min. 3) atacantul venit în probe de la CS Baloteşti şi Honciu (60), respectiv Bilciurescu (85).

De precizat că echipa târgovişteană putea avea o victorie şi mai categorică dacă şuturile lui C. Matei (min. 25) şi Cherchez (65) nu loveau bara porţii lui Geantă. A fost un meci cu multe ocazii de poartă, Chindiia arătând un fotbal plăcut care ne duce cu gândul la promovarea în Liga 1.Meciul s-a disputat, sâmbătă, 15 iulie, pe stadionul Eugen Popescu. Pentru Chindia a fost al patrulea amical al verii.În celelalte amicale, Chindia a făcut a pierdut, 0-2, cu Juventus Bucureşti şi a făcut două egaluri, cu CS Baloteşti, 0-0 şi 3-3, cu vicecampioana României, FCSB.