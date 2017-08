Meci amical Ambele combatante au mizat pe ofensivă Voinţa Săcuieni – Voinţa Valea Voievozilor 6-8 (2-3)

Share This





















Au marcat: B. Ştefan (min. 14), Stanciu (39), I. Leţu (54), A. Pârvu (63), Ungureanu (70), C. Pârvu (87), respectiv Croitoru (7, 49, 72), Machi (21), lonescu (30), Priceputu (77), Poşircă (59 şi 83).

Săcuieni: Savu – Simion -Petrescu, C. Pârvu (cpt), I. Leţu, Stanciu, B. Ştefan, Iordan, A. Pârvu, Ungureanu, Sârbu. Au mai jucat: Constantinescu, Milescu, Modolea. Preşedinte-antrenor: Petre „Peti”Leţu.

Valea Voievozilor: Lixandru – C. Împărăţel, Păun, Nae, Machi, Gogu, Poşircă, Croitoru, R. Dinu, Maican, Lujerdeanu, I. Drăgan, Irimescu. Antrenor – preşedinte Dinu „Piciu” Ionaşcu.

Chiar dacă s-a jucat pe o căldură toridă (+42 grade), ambele combatante au făcut un meci bun. Au jucat pe ofensivă, căutând breşe în apărarea adversă.

Echipele s-au înscris la… cuvânt, fiind eliberate de presiune. În iarbă a fost presiune, dăruire, dorinţa de a juca fotbal. Au fost marcate 14 goluri:6 gazdele şi 8 oaspeţii. Dar au fost şi alte faze în care jucătorii nu au găsit finalizarea corectă.

Până la urmă, trupa lui Dinu „Piciu” lonaşcu a ieşit învingător. Dar trebuie felicitată şi formaţia din Săcuieni, care a luptat curajos pe tot parcursul meciului. S-au remarcat: Pârvu, l. Leţu, Stanciu, Iordan – lonescu, Machi, Croitoru, M. Nae.

Alte rezultate: FC Brezoaiele – Mişcarea Feroviară Rapid 1-2

Unirea Răcari – Sportul Ciorogârla 4-3