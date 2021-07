MATEI BUCURA, ÎN SEMIFINALELE UNUI TURNEU DE TENIS ORGANIZAT DE FEDERAŢIA ROMÂNĂ

Tenismenul Matei Bucura a pătruns din nou în fazele finale ale unui turneul din cadrul unui circuit al Federaţiei Naţionale de Tenis. În această săptămână, sportivul antrenat de Florin Râpeanu a pătruns până în semifinalele Trofeului Campion Broker, găzduit de Complexul Sportiv „Star Arena” din Bascov.

In penultimul act al întrecerii, destinate categoriei U12, în meciul cu Matei Tudor (CS Tenis Comesa), tenismenul clubului nostru a fost nevoit să se retragă de pe teren din cauza unei accidentări, suferite în setul al doilea, la scorul de 7-6(0), 1-0.

In schimb, în sferturi sportivul de la CS Târgovişte l-a învins pe Codrin Şerbănoiu (Tenis Club AS Piteşti), cu

6-1, 6-1.

Matei Bucura a început turneul din postura de favorit 2.