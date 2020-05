Măsuri adoptate în sistemul de învăţământ universitar românesc, în contextul pandemiei COVID-19

Share This





















Monica Anisie, ministrul educaţiei şi cercetării, alături de Consiliul Naţional al Rectorilor, Sindicatul Alma Mater şi de asociaţiile studenţeşti au stabilit cadrul de lucru pentru derularea activităţilor în sistemul universitar românesc, în contextul pandemiei COVID-19.

Mai exact, reprezentanţii universităţilor din România, în baza autonomiei universitare, au propus organizarea parţială în sistem on-line a examenelor de semestru, de an şi

de finalizare a studiilor. În situaţii excepţionale, care impun prezenţa fizică a studentului, universităţile vor stabili şi comunica modul de desfăşurare a examenului, în condiţii de siguranţă pentru studenţi şi profesori.

În plus, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a permis universităţilor româneşti accesul la Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru a facilita procesul de admitere în sistem on-line în instituţiile de învăţământ superior.

Practic, universităţile pot verifica rezultatele obţinute de absolvenţii clasei a XII-a, în urma susţinerii examenului naţional de Bacalaureat, evitând, astfel, prezenţa fizică a candidaţilor la înscrierea pentru admiterea la facultate. În acest fel, au fost eliminate o serie de proceduri birocratice pentru a eficientiza procesul administrativ.,,În această perioadă, căutăm să simplificăm cât putem de mult modalităţile prin care absolvenţii clasei a XII-a se pot înscrie la facultate, în condiţii de siguranţă. La fel de important este şi procesul de învăţare-evaluare online din universităţi şi am încredere că toate instituţiile de învăţământ superior vor sprijini accesul la educaţie al studenţilor”, a declarat Monica Anisie, ministrul educaţiei şi cercetării.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Consiliul Naţional al Rectorilor au stabilit modul în care sunt repartizate fondurile aprobate la rectificarea bugetară, drept cheltuială din sold destinată investiţiilor, şi s-a convenit semnarea urgentă a bugetelor rectificate ale universităţilor. , ,A fost o primă întâlnire directă a reprezentanţilor învăţământului superior din România cu doamna ministru Monica Anisie, având ca subiect principal soluţiile pe care universităţile româneşti le iau în calcul în vederea finalizării anului universitar şi organizării admiterii în condiţii de siguranţă pentru studenţi şi cadre didactice. Există susţinerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în vederea asigurării cadrului legal de organizare a examenelor de semestru, de an şi de finalizare a studiilor şi împreună gândim varianta cea mai potrivită care să le permită tuturor studenţilor un acces echitabil la edu

caţie”, a declarat Sorin Cîmpeanu, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii Consiliului Naţional al Rectorilor şi-au luat angajamentul că vor susţine studenţii şi cadrele didactice în procesul de predare în sistem on-line. Fiecare instituţie din învăţământul superior va pune la dispoziţie resurse materiale pentru a facilita accesul echitabil la educaţie.