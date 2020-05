MĂŞTI DE PROTECŢIE, MĂNUŞI CHIRURGICALE ŞI PRODUSE DEZINFECTANTE, CONFISCATE DE POLIŢIŞTI

Share This





















In ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au confiscat 49.500 de măşti de protecţie facială, 154.417 mănuşi chirurgicale şi 1.550 de litri de produse dezinfectante, în cadrul unor activităţi pentru prevenirea şi combaterea faptelor asociate pan-demiei de Coronavirus.

În perioada 2 – 8 mai 2020 a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 24 de percheziţii domiciliare şi au pus în aplicare 5 mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracţiuni economice.

In cauzele penale instrumentate, faţă de 44 de persoane a fost dispusă începerea urmăririi penale, iar faţă de 4 au fost dispuse măsuri preventive (o persoană – reţinută, 3 -control judiciar).Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 815.983 de lei, dintre care 709.672 de lei în numerar sau în cont bancar. Au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de peste 500.000 de lei.În plus, au fost ridicate, în vederea confiscării, 101.010 ţigarete şi 701 litri de alcool.De asemenea, în perioada de referinţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat, la nivel naţional, activităţi pentru prevenirea şi combaterea faptelor asociate pandemiei de Coronavirus.In urma activităţilor, poliţiştii au înregistrat 20 de dosare penale şi au efectuat 20 de percheziţii domiciliare.Totodată, poliţiştii au aplicat 897 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.782.175 de lei şi au confiscat 49.500 de măşti de protecţie facială, 154.417 mănuşi chirurgicale, 1.550 de litri de produse dezinfectante, precum şi 91.539 de lei.