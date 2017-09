MAŞINĂ DE LUX PENTRU SORANA CÎRSTEA Sorana Cîrstea şi Irina Begu conduc maşini de zeci de mii de euro! Fete de milioane cu bolizi în dotare!

Share This





















Valoroase pe terenul de tenis, Sorana Cîrstea (27 de ani, locul 51 WTA) şi irina Camelia Begu (27 de ani, locul 54 WTA) sunt tari şi în parcare. Fetele se pregătesc în aceste zile pe terenurile pline cu frunzele căzute din copaci din incinta Federaţiei Române de Tenis.

Sportivele au venit la antrenament cu maşini de Grand Slam. Begu conduce cu Audi A5, iar Sorana se dă cu un BMW primit de la sponsor. Ambele automobile, nou-nouţe. iar asta pentru că fetele îşi permit.

Conform site-ului oficial al WTA, din daata de 12 septembrie, Sorana are în conturi, doar din premiile provenite de pe urma meciurilor de tenis, fără a se contabiliza banii câştigaţi din sponsorizări, suma de 4.001.825, dintre care 608.966 de dolari doar în 2017.

În Bucureşti se pregăteşte şi o altă jucătoare importantă a României, Monica Niculescu (29 de ani, locul 55 WTA), precum şi „dublista” Raluca Olaru (28 de ani, locul 33 WTA la dublu).

Dintre toate româncele, „Moni” a ajuns cel mai sus la US Open, în proba de simplu, în turul iii. Jucătoarea originară din Slatina s-a pregătit ieri sub îndrumarea antrenoruui Călin Ciorbagiu, cel care îi este mentor de mai mulţi ani.