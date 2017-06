Mascaţii au luat pe sus hoţii

Share This





















Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, sprijiniţi de efective de la Poliţia Municipiului Moreni, Secţia nr. 6 Poliţie Rurală Moreni şi de la Secţia nr.1 Poliţie Rurală Târgovişte, au făcut şapte percheziţii pe raza localităţii I.L. Caragiale, la persoane bănuite de comiterea mai multor furturi din locuinţe, fapte comise în perioada octombrie 2016-iunie 2017.

Au fost puse în executare nouă mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliţiei pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale ce se impun. Prin activitatea infracţională s-a creat un prejudiciu estimat la 50.000 de lei. La activităţi, au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa.

Obiectele de valoare sau banii lichizi vor fi întotdeauna în atenţia infractorilor care concep diverse modalităţi de a şi le însuşi, indiferent dacă acestea se află într-o locuinţă, magazin, depozit ori în circulaţie.

Între calitatea sistemelor de asigurare a protecţiei şi ingenioziotatea hoţilor a fost, dintotdeauna, o acerbă competiţie.

Contrar tuturor evidenţelor, din motive greu de înţeles, mulţi deţinători de valori ignoră cele mai elementare măsuri de autoprotecţie, devenind astfel victime sigure.

Principiile de bază ale amenajării unui sistem de protecţie cuprind aceleaşi elemente, indiferent de perioada istorică în care a fost conceput.

Una din cele mai eficiente metode de protecţie o constituie limitarea posibilităţilor de acces la bunurile de valoare şi prelungirea timpul necesar pentru sustragerea acestora de către infractori.

Măsurile luate au rolul de a induce răufăcătorilor sentimentul că şansele de reuşită sunt minime, iar riscul de prindere este maxim, ceea constituie un factor psihologic, ce poate fi realizat prin:

– concepţia arhitectonică a clădirii, care trebuie să inducă senzaţia de solid;

– existenţa barierelor fizice;

– prezenţa sistemelor moderne de securitate.

Se disting două tipuri de bariere utile protejării bunurilor:

a. fizice, constituite din elemente, în special, mecanice de siguranţă (uşi, încuietori, grilaje, obloane, seifuri, pereţi etc.);

b. „psihice”, care descurajează infractorii sau detectează în faza incipientă o tentativă de pătrundere prin efracţie (sisteme de securitate perimetrală, antiefracţie, control al accesului sau sisteme de supraveg-here şi înregistrare video).

Barierele fizice au rolul de a întârzia cât mai mult pătrunderea sau accesul la valori al infractorilor. Este necesar ca acest timp să fie suficient pentru ca cineva să sesizeze ceea ce se întâmplă şi să anunţe Poliţia. De asemenea, întârzierea necesară pentru depăşirea acestor bariere îi determină pe cei în cauză să renunţe.

„Barierele” psihice au drept scop descurajarea infractorilor, sugerându-le ideea ca acţiunile lor sunt în permanenţă supravegheate şi pot deveni probe în instanţă. Spre deosebire de paza umană un sistem electronic de securitate nu doarme şi nu poate fi corupt sau depăşit cu mijloace uzuale.

O îmbinare judicioasă între barierele fizice şi cele psihice poate genera o protecţie eficientă.

Achiziţionarea unor sisteme de securitate care să corespundă standardelor de securitate nu este un moft, ci o necesitate. RECOMANDĂRI PENTRU PROTEJAREA LOCUINŢEI

DACĂ LOCUIŢI LA BLOC:

– montaţi un interfon la intrarea în scară şi utilizaţi-l în mod corect pentru controlul accesului persoanelor în imobil;

– asiguraţi dotarea cu incuietori corespunzătoare a uşilor de la subsol, terase sau intrările suplimentare;

– asiguraţi-vă că dispozitivul de amortizare montat pe uşa de intrare asigură o închidere completă a acesteia;

– la intrările în holurile blocului şi pe paliere este nevoie de o bună iluminare;

– instalaţi un sistem de iluminare automat cu detecţia mişcării şi un sistem de supraveghere video;

– montaţi un sistem de alarmă în locuinţa dumneavoastră;

– conectaţi sistemul de alarmare la un dispecerat de monitorizare a acestora;

– montaţi o incuietoare de inaltă siguranţă la uşa de acces în locuinţă;

– dacă locuiţi la parter sau la etajul 1, grilajele de la fereastră ţin hoţii la distanţă.

Încuietoarea trebuie montată corect, în aşa fel încât sâ fie imposibil accesul din exterior la şuruburile de prindere, iar cilindrul să fie complet introdus în corpul broaştei, pentru a evita ruperea lui.

ÎN PLUS, DACĂ LOCUIŢI LA CASĂ:

Puteţi monta un sistem de:

– supraveghere video în exterior, care să înregistreze orice activitate desfăşurată în curtea casei;

– protecţie perimetrală ce avertizează asupra pătrunderii persoanelor străine în curtea dumneavoastră;

– iluminare cu senzori de mişcare.

Mai mult decât util pentru liniştea familiei dvs poate fi:

– instituirea unui sistem de supraveghere a vecinătăţii;

– interzicerea accesului în locuinţă şi refuzul de a da informaţii despre dvs., bunurile pe care le deţineţi ori despre vecini, persoanelor străine ce pretind că reprezintă diverse instituţii, dar care nu se pot legitima;

– apelarea la o persoană de încredere care să vă ridice eventualele facturi sau înştiinţări lăsate în uşă ori în cutia poştală, pe perioada cât lipsiţi de la domiciliu; utilizarea sistemului de securitate antiefrac-tie care trebuie sa devină un obicei firesc, precum inchiderea uşii;

– prezenţa unui câine;

– evitarea depozitării în curtea casei, la vedere, a ambalajelor unor obiecte de valoare

Nu daţi nicio şansă spărgătorilor!

Noi vă propunem:

– să apelaţi la serviciile de consultanţă ale firmelor specializate pentru a alege soluţia optimă de protecţie a locuinţei dumneavoastră;

– proiectarea sistemului de securitate trebuie să fie făcută o dată cu proiectul de arhitectură. Proiectarea clădirii trebuie să ia în considerare asigurarea măsurilor de securitate ale acestei;

– îmbinarea mijloacelor mecanice cu cele electronice, pentru o mai bună protecţie şi siguranţă;

– achiziţionarea acelor sisteme de închidere/asigurare care corespund standardelor de securitate;

– să alegeţi acele încuietori care sunt prevăzute cu chei ce nu pot fi multiplicate uşor;

– apelaţi – pentru montarea unui sistem de securitate – la firme licenţiate de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), lista fiind disponibilă pe pagina web;

– instalarea de sisteme de alarmă şi supraveghere video care să corespundă normelor de securitate;

– monitorizarea sistemului de alarmă şi intervenţia în caz de efracţie să fie executată numai de firme specializate şi licenţiate de IGPR;

Paza bună trece primejdia rea!

Pentru a aplica acest vechi proverb românesc trebuie să cunoaştem bine ce ne pot garanta sistemele de securitate.

Uşă securizată = interior în siguranţă

Primul mijloc de protecţie a unei clădiri. Pentru aceasta trebuie ca:

– uşa de acces în locuinţă să fie confecţionată dintr-un material rezistent la solicitări mecanice şi termice;

– tocul, în zona sistemelor de asigurare, să fie consolidat cu o armătură metalică şi bine ancorat în perete;

– balamalele să aibe o bună fixare în toc şi uşă;

– dispozitivul de limitare a deschide-rii uşii (de ex. lanţul de siguranţă) să fie folosit în permanenţă;

– uşa să fie prevăzută cu un sistem de închidere securizat, eventual cu închidere în mai multe puncte.

Este important să cunoaşteţi că, pentru înlocuirea unei încuietori defecte sau ale cărei chei aţi pierdut-o, costul este întotdeauna mult mai mic decât valoarea banilor şi bunurilor sustrase în cazul în care acestea sunt „folosite” de către „musafiri nepoftiţi”.

O uşă „solidă”, cu un sistem de închidere securizat, duce la descurajarea infractorilor!

Ponturi pentru derutarea infractorilor

– când părăsiţi locuinţa, pe timpul nopţii, lăsaţi o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune;

– în cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, rugaţi vecinii sau prietenii apropiaţi să procedeze astfel încât să nu se simtă lipsa dumneavoastră: geamuri deschise, ridicarea corespondenţei etc.;

– montaţi la vedere plăcuţe de atenţionare cu privire la existenţa unui sistem de securitate; o sirena de exterior descurajeaza extrem de eficient;

– achiziţionaţi întrerupătoare care, la diverse intervale de timp, aprind şi sting automat lumina.

Şi lumea virtuală este parte din viaţa noastră

– Nu vă transformaţi conturile de pe reţelele de socializare în surse de informaţii pentru infractori.

– Faceţi-le inaccesibile pentru persoane necunoscute şi manifestaţi o atenţie sporită la datele şi fotografiile pe care le postaţi.

– Evitaţi prieteniile cu persoane pe care nu le cunoaşteţi în realitate şi nu dezvăluiţi date despre dumneavoastră celor pe care îi cunoaşteţi doar în mediul online.

– Atunci când plecaţi pentru o perioadă mai lungă de acasă, nu faceţi acest lucru public pe internet.