„Marşul Indicatoarelor Rutiere!””, este o acţiune preventiv-educativă care are deja tradiţie în municipiul Târgovişte. Proiectul „Marşul Indicatoarelor Rutiere”, activitate ce face parte din Parteneriatul educaţional pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie în rândul preşcolarilor şi şcolarilor, are ca organizator principal Poliţia Rutieră Dâmboviţa din cadrul IPJ Dâmboviţa. Elevii şi preşcolarii au pornit de la sediile unităţilor de învăţământ până în Piaţa Tricolorului din municipiul Târgovişte, afişând indicatoare rutiere şi mesaje preventive:

„Poliţia Judeţeană are un program intens de prevenire în această perioadă. Ne-am găndit că participând la astfel de acţiuni preventiv-educative, diminuăm riscul implicării copiilor în accidente rutiere şi victivizarea acestora prin diverse forme. Poliţia Dâmboviţa crede în aceste acţiuni şi au un rol foarte important.”, a declarat cms. şef Danil Zepişi, inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa.

La această activitate au participat elevii Şcolilor Generale „loan Alexandru Brătescu Voineşti”, „Mihai Viteazul” şi „Matei Basarab”, precum şi preşcolarii Grădiniţelor nr. 3 şi „Sfântul Francise”. Au fost prezenţi: cms. şef Danil Zepişi, inspectorul şef al IPJ Dâmboviţa, cms. şef Răducu Rizea, şef SPR Dâmboviţa, poliţişti rutieri şi poliţiştii de la Compartimentul Prevenirea Criminalităţii.