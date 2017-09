MARIAN AIOANI, TITULAR ÎN VICTORIA ROMÂNIEI CU MACEDONIA

Share This





















Naţionala de fotbal U19 a câştigat cu 3-2 cea de-a doua partidă disputată împotriva selecţionatei similare a Macedoniei. În reprezentativa tricolor, titular al postului de portar a fost componentul Chindiei Târgovişte, Marian Aioani.

După ce au fost conduşi la pauză cu 2-0, tricolorii au revenit în repriza secundă şi au marcat de 3 ori prin Vlad Dragomir, Robert Moldoveanu şi Claudiu Micovschi, obţinând victoria. Astfel, reprezentativa României şi-a luat revanşa după prima partidă disputată joi, 31 august, când au fost învinşi cu 3-1.

Echipa României: 1. Aioani – 5. Boboc, 6. Băluţă, 3. Dima (C), 21. Trusescu – 13. Bîrzan, 20. Lazăr, 17. Cordea, 18. Ene – 14. Ganea, 19. Moldoveanu. Antrenor: Adrian Boingiu

Rezerve: 12. Vlad, 2. Hăruţ, 4. Neciu, 7. Dragomir, 8. Merloi, 9. Sîntean, 10. L. Gheorghe, 11. Micovschi, 15. Podină

Lotul convocat de selecţionerul Adrian Boingiu pentru această „dublă” amicală:

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (ChindiaTârgovişte)

Fundaşi: Denis Hăruţ (ACS Poli Timişoara), Cristian Băluţă (Viitorul Constanţa), Constantin Dima (Sepsi Sf. Gheorghe), Andrei Truşescu (AS Roma), Robet Neciu (Viitorul Constanţa), Cristian Podină (ACS Poli Timişoara) Mijlocaşi: Radu Boboc (Viitorul Constanţa), Vlad Dragomir (Arsenal), Rareş Lazăr (FC Mioveni), Liviu Gheorghe (Dinamo), Mihai Ene (Viitorul Constanţa), Radu Bîrzan (FC Argeş), Claudiu Micovschi (FC Genoa), George Merloi (Rennes), Andrei Cordea (Novara Calcio)

Atacanţi: Robert Moldoveanu (Dinamo), George Ganea (AS Roma), Andrei Sîntean (Slavia Praga)

În noiembrie, încep preliminariile pentru Euro 2018.

În toamnă, selecţionata pregătită de Adrian Boingiu va evolua alături de Rusia, Grecia şi Gibraltar în Grupa 10 din prima fază a preliminariilor Campionatului European pentru juniori Under 19 -Finlanda 2018. Meciurile din această serie se vor juca în Grecia, în perioada 8-14 noiembrie 2017.

Echipele care se vor clasa pe locurile 1 şi 2 se vor califica în ultima fază din preliminarii (turul de elită).

În turul de elită (fază în care Spania şi Portugalia sunt calificate direct), programat în primăvara anului 2018, vor fi şapte serii din câte patru formaţii.

Reprezentativele care se vor clasa pe locul 1 se vor califica în Campionatul European pentru juniori Under 19 – Finlanda 2018. O parte dintre echipele care vor evolua în turneul final se vor califica în ediţia din 2019 a Cupei Mondiale pentru tineret Under 20.

Formaţiile care vor participa în preliminariile şi în turneul final EURO 2018 vor fi alcătuite din jucători născuţi începând cu 1 ianuarie 1999.