MARIAN AIOANI, EXPLICAŢII DUPĂ GAFA DIN JOCUL CU MEDIAŞ

Marian Aioani a explicat gafa uriaşă pe care a făcut-o în meciul Chindia – Gaz Metan Mediaş, din etapa a şasea a play-out-ului.

Portarul Chindiei s-a făcut de râs în minutul 72, când a vrut să degajeze din mână, dar a luftat, iar mingea a ajuns la Ricardo Valente, care a egalat pentru Gaz Metan Mediaş. Cu un sfert de oră mai devreme, portarul târgoviştenilor a suferit o accidentare, însă a insistat să continue meciul.

„Prin minutul 50 am simţit o durere la picior şi pot spune că şi din cauza experieţei, şi din cauza dorinţei, am rămas pe teren. Vom vedea ce am şi sper să fiu sănătos.

E ceva neaşteptat şi pentru mine pentru că, în tot campionatul, nu cred că am avut o greşeală din care să se ajungă la gol. Dar, spre surprinderea mea, probabil că experienţa şi-a pus amprenta asupra acelei faze.

Până şi cei mai mari portari greşesc şi sper să nu se mai întâmple. Probabil că, dacă intra rezerva mea, el era sută la sută. Eu nu am fost sută la sută şi de aceea am greşit”, a explicat Aioani.

După 1-1 cu Gaz Metan Mediaş, Chindia rămâne lider detaşat şi e singura echipă neînvinsă din play-out.

Marian Aioani, în vârstă de 21 de ani, este un component obişnuit al naţionalei U21 a României. În acest sezon, portarul Chindiei a jucat în 32 de meciuri oficiale.