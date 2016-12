Marele vals mare de după alegeri. Valurile Dâmboviţei cu Dragnea şi lohannis, prim balerini

Share This





















Luni sau marţi, tot aia e, preşedintele Klaus lohannis a făcut declaraţii la Palatul Cotroceni, şi a precizat, ieri, că are primele consultări cu partidele care au intrat în Parlament, pentru a nominaliza premierul. Şeful statului a mai spus că nu va renunţa la criteriile de integritate pentru desemnarea şefului Executivului şi a punctat că acestea nu sunt condiţionate de nicio altă lege. Pe de altă parte, preşedintele a dat de înţeles că nu ia în calcul dizolvarea Parlamentului, dacă nu se ajunge la un acord privind desemnarea prim-ministrului şi a afirmat că nu se teme de suspendarea din funcţie, demers pe care l-a catalogat drept „legitim şi corect”. Este prima reacţie a preşedintelui României după încheierea alegerilor parlamentare şi aflarea rezultatelor. Reamintim că lohannis a anunţat, înainte de scrutin, că nu va numi un premier condamnat penal. Acu’ e acu’, ce te faci cu soţul Bombonicii care vrea să fie prim-ministru, iar consoarta, prima bombonică a ţării?

Tot luni, marele, cum se consideră el, analist politic, a emis următoarea concluzie: „De ieri (n. red.: adică duminică) până azi, (n. red.: adică luni) ne-am convins că PSD plus alte organizaţii şi-l doresc pe Dragnea prim-ministru. Dragnea nu refuză acest lucru; dimpotrivă, este activ în a negocia”. Consultantul politic numeşte victoria PSD drept una „aproape” totală, întrucât printre partidele învinse în alegeri nu există un adversar pe măsură, ci un PNL cu un scor sub jumătate din cel al PSD-ului şi un USR care nu pare dispus să negocieze cu cineva. În acest context, susţine Cozmin Guşă, s-au constituit două tabere. „De partea cealaltă a coabitării, la nivelul preşedintelui lohannis suntem într-o poziţie defensivă a sa, pentru că şi-a asumat Cioloş şi PNL şi a primit semnale din partea publicului care n-au corespuns dorinţelor lui”, a explicat acesta. Mai mult decât atât, arată Guşă, în ceea ce priveşte votul din Diaspora – elementul care l-a făcut pe lohannis preşedinte -vedem o lipsă de entuziasm legată de alegeri şi de partenerii politici ai şefului statului. Îndemnul lui lohannis legat de prezenţa la vot şi faptul că prezenţa a fost mică reprezintă un al treilea element defensiv cu care acesta porneşte, este de părere consultantul politic. Cozmin Guşă a prezentat, pe larg, scenariile posibile după rezultatul alegerilor, explicând care ar fi consecinţele în cazul fiecăruia din ele.

Deocamdată, PNL plus foştii pedelişti înghit în sec, trebuind, patru ani de acum înainte, să se mulţumească cu ce resturi le aruncă PSD-ul. Tăriceanu, dacă stăpâneşte arta şantajului de culise, s-ar putea să fie marele câştigător. Depine cum se va rezolva dosarul în care este acuzat de mărturie mincinoasă. În paralel, Ciorbea încearcă să se bage unde nu-i fierbe ciorba. Poate, prin culisele politicii româneşti i-o ieşi şi lui de o ciorbă, nu aşa de consistentă ca pe vremea ţărăniştilor, dar totuşi.