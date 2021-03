MARCO DULCA VREA SĂ DUCĂ ROMÂNIA ÎN SEMIFINALELE CAMPIONATULUI EUROPEAN

Marco Dulca anunţă un Campionat European mare, după ce a ratat turneul final de acum doi ani, din cauza unei accidentări. Mijlocaşul Chindiei are şi un mesaj pentru suporteri: este convins că naţionala lui Adi Mutu poate depăşi performanţele echipei lui Mirel Rădoi.

Marca Dulca este printre primii jucători ajunşi în cantonamentul naţionalei, sub comanda lui Adi Mutu. România U21 va debuta în grupele Campionatului European pe data de 24 martie, contra Ţărilor de Jos (Olanda).

România va face parte din Grupa A, alături de Ungaria, Germania şi Ţările de Jos şi va juca meciurile cu aceste echipe în perioada 24-30 martie, la Budapesta.

Din păcate, am ratat ultimul European din cauza unei accidentări. Acum este dorinţa şi mai mare. Mă bucur, îmi face plăcere să îmi revăd colegii şi să reprezint echipa naţională.

Nu este o grupă uşoară, dar şi acum doi ani am avut o grupă foarte grea. Băieţii au trecut de faza grupelor, iar acest lucru se poate întâmpla şi acum, dacă nu şi mai mult.

Acum doi ani eram acasă, la Cluj, cu familia, cu prietenii, am trăit foarte intens meciurile.

Vor veni şi ceilalţi colegi. A fost un antrenament plăcut alături de Mister, de la care ai ce să înveţi şi este o plăcere să fii alături de el la antrenamente.

Tatăl meu mi-a spus să vin încrezător, mi-a dat încredere, mi-a dat unele sfaturi, pentru că a făcut parte din acea Generaţie de Aur. El ştie că sunt pregătit, oricum.

Eu cred că ne vor lipsi foarte mult suporterii, mai ales că Ungaria e aproape de România si eram sigur ca vor veni foarte mulţi. Dar trebuie să ne facem treaba pe teren chiar şi fără ei”, a declarat Marco Dulca pentru frf.ro.