MARCEL GHERGU E ÎN COMISIA PENTRU RELAŢIA LIGA A II-A – FRF

În şedinţa de la finalul săptămânii trecute, susţinute la Cheile Grădiştei, în care s-au întâlnit reprezentanţi ai cluburilor din Liga a 2-a şi membri ai conducerii Federaţiei Române de Fotbal s-a decis formarea unei comisii care să uşureze dialogul dintre echipele din eşalonul secund şi forul condus de Răzvan Burleanu. Scopul acestui grup format din şase conducători de cluburi e de a identifica şi a discuta problemele din Liga a 2-a şi ulterior de a le prezenta în Comitetul Executiv al

FRF.

Comisia pentru relaţia Liga a 2-a – FRF îi are ca preşedinte şi vicepreşedinte pe cei doi reprezentanţi ai echipelor din Liga a 2-a în CEx, Auraş Braşoveanu (Dacia Unirea Brăila), respectiv Ştefan Stana (Metalul Reşiţa), iar ca membrii au fost aleşi: Claudiu Drăgan (UTA Bătrâna Doamnă), Constantin Stancu (C.S. Mioveni), Marcel Ghergu (Chindia Târgovişte) şi Marius Cociu (ASU Poli Timişoara). În plus, secretarul comisiei a fost desemnat Gabriel Bodescu, care este şi secretar adjunct al FRF.

„Aşa au şi gândit-o cei din federaţie, ca prin această comisie să se stabilească relaţii mai bune cu cluburile din Liga a 2-a. E important de precizat că în afara membrilor şi a conducerii, la şedinţe pot participa reprezentanţii oricărei participante în eşalonul secund. E bine să funcţioneze o asemenea comisie, deoarece vine cu propuneri. Această comisie nu îi şterge pe cei doi reprezentanţi din Comitetul Executiv. Dar noi vom veni cu propuneri care să fie apoi ridicate în CEx. În plus, e şi o protecţie pentru cei din CEx, cărora nu li se va mai putea reproşa că şi-au asumat unele decizii fără să îi consulte pe cei din teritoriu”, a declarat Marius Cociu pentru Druckeria.ro.

Printre subiectele discutate în şedinţa de la Cheile Grădiştei s-a numărat şi cel despre implementarea sistemului de licenţiere pentru campionatul Ligii a 2-a. Pentru noul sezon, federalii doresc ca licenţierea să fie de simulare, iar începând cu sezonul 2018/2019 aceasta să fie obligatorie.

„Una dintre probleme se leagă de licenţiere, care ar urma să fie obligatorie din sezonul 2018/2019. Din sezonul viitor, 2017/2018, cluburile vor fi obligate să-şi întocmească un dosar de licenţiere, dar va fi un an de graţie, de simulare, pentru ca şi cluburile să vadă despre ce e vorba, dar în care va apărea şi partea de consiliere a federaţiei. Totodată, s-a propus să nu se suprapună licenţa pentru Liga 1 cu cea de Liga a 2-a. Trebuie să discutăm despre un alt fel de licenţiere, pliată pe realitatea de la nivel naţional din această ligă”, a mai explicat Cociu.

Un alt subiect a fost găsirea soluţiilor pentru completarea locurilor vacante din noul sezon al Ligii a 2-a, care ar trebui să înceapă tot cu 20 de echipe, aşa cum a fost şi în cazul celui aflat în curs de desfăşurare.

Sursa: www.liga2.ro