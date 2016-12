Mândru îşi driblează adversarii pe toate feţele A avut o evoluţie impresionantă

Share This





















Meci de meci, Gloria Corneşti a folosit o formulă care îndeamnă la ofensivă. Posesia superioară şi viteza de joc au făcut ca echipa lui Nelu Radu să conducă mereu ostilităţile. A terminat turul de campionat pe primul loc cu 37p, +16 la adevăr şi +53 (72-19) la golaveraj.

Gloria a avut soluţii când a trebuit să desfacă defensive aglomerate care refuzau să iasă din tranşee. A desenat trasee ofensive.

Unul dintre cei care au avut „cheia” pentru defensive înghesuite în 15- 20 m a fost şi mijlocaşul ofensiv Silviu Mândru. Acesta a venit la Corneşti de la F.C.M. Alexandria, alături de care a promovat sezonul trecut în Liga 3-a. A plecat de la echipa din Teleorman după o negociere de câteva sute de lei. Mulţi suporteri ai echipei din Alexandria susţin că Mândru era cu mult peste Brânceanu, Precup, Fl. Radu, I. Jenaru, Fatay…

A uitat cearta cu antrenorul Romică Ciobanu.

La Corneşti s-a impus prin acţiuni individuale, prin combinaţii rapide, prin driblinguri, prin fente, prin goluri (10 marcate), prin pase de gol.

Mândru e ca un războinic. Pregătit, concentrat, motivat. E o combinaţie de talent şi imaginaţie. Ştie jocul. Are relaţii prieteneşti cu balonul. Când e cu mingea la picior seamănă panică în defensiva adversă. Îşi persecută adversarii şi îi driblează şi pe stânga şi pe dreapta, pe toate feţele. Duce multe baloane în careul mare ştiind că acolo se poate câştiga meciul.

în prima parte a campionatului a avut o evoluţie impresionantă.

Echipele dâmboviţene de Liga a 3-a, Flacăra Moreni, F.C. Aninoasa, Urban Titu n-au mijlocaş ca Silviu Mândru.

Poate evolua fără probleme şi la Chindia Târgovişte. Are doar 24 de ani şi are un cuvânt greu de spus în fotbal. Depinde de râvna, de ambiţia şi mai ales de modestia lui să prindă viitoarele trenuri.