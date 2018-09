Mâncăm pe bani de împrumut…

Share This





















Date oficiale publicate de Eurostat arată că, în iunie 2018, România a înregistrat o creştere a volumului comerţului cu amănuntul cu 7,8% compartiv cu aceeaşi lună a anului 2017, cea mai mare creştere procentuală din Uniunea Europeană. „Recordul” vine după ce în luna mai 2018 am avut creştere cu 7%, în aprilie 7,2%, în martie 4,3%, şi reflectă clar majorarea salariilor bugetarilor.

Cum mare parte din banii în plus s-au dus pe alimente, trebuie spus că ponderea cea mai mare în consumul de produse agroalimentare al populaţiei a revenit mărfurilor din import. În primele 6 luni ale anului 2018, importurile României au totalizat 40,2 miliarde de euro, din care 8,2%, respectiv 3,3 miliarde de euro au fost importuri de alimente. Această sumă n-a mai fost consemnată după 1989 şi este dublă faţă de aceea din primele 6 luni ale anului 2008.

Cum datele comunicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că exporturile agroalimentare ale României în prima jumătate a anului 2018 au fost de numai 2,2 miliarde de euro (rezultând un deficit comercial -decalaj faţă de importuri – de 1,08 miliarde de euro, un alt record istoric) este clar că „mâncăm pe datorie”, adâncind nepermis deficitul de cont curent, într-o ţară care are suficient potenţial pentru a hrăni peste 70 de milioane de oameni.