In urma sesizărilor primite la CNAS, referitoare la faptul că mai multe persoane aflate în şomaj tehnic au pierdut calitatea de asigurat în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), deşi angajatorii au virat sumele aferente contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate, facem următoarele precizări:

CNAS gestionează fondurile provenite din contribuţiile la sănătate colectate de ANAf. Mai exact, CNAS importă în SIUI datele de la ANAF, care primeşte de la angajatori Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, reglementată prin Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1942/979/819/2020.

Din analiza situaţiilor semnalate, am constatat ca în Declaraţia 112, începând cu luna aprilie 2020, mai mulţi angajatori nu au încadrat corect personalul aflat în şomaj tehnic şi nu a fost specificată perioada în care personalul s-a aflat în şomaj tehnic. Astfel, în datele importate de la ANAF în SIUI s-au preluat informatic formularele în care personalul aflat în şomaj tehnic a fost înscris la categoria salariat cu contribuţie zero la sănătate. Conform reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate, o persoană care nu contribuie la fondul de sănătate şi nici nu este încadrată într-o categorie scutită de plata contribuţiei îşi pierde automat calitatea de asigurat la 90 de zile de la data ultimei plăţi a contribuţiei.

O modalitate de a regla această problemă ce creează neajunsuri persoanelor care s-au aflat sau încă mai sunt în şomaj tehnic constă în depunerea declaraţiilor rectificative de către angajatori. Această nouă declaraţie dă posibilitatea ca, în termen de 48 de ore, SIUI să recunoască statutul de asigurat tuturor celor care au acest drept. „Este mai mult decât regretabil că cei care întâmpină deja neajunsuri cauzate de faptul că au fost nevoiţi să intre în şomaj tehnic trebuie să suporte acum şi piedici în accesarea serviciilor medicale de care au nevoie. Este obligaţia noastră să asigurăm accesul la servicii medicale. De aceea, deşi această problemă nu a fost generată de casele de asigurări de sănătate sau de sistemul informatic al CNAS, încercăm să identificăm cele mai bune soluţii împreună cu colegii din ANAF pentru ca oamenii să nu se mai confrunte cu situaţia de a nu putea beneficia de serviciile medicale necesare”, a declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS.