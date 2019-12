Magdalena Szuber, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Poloniei la Bucureşti, vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Sala Mihai Viteazul a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a găzduit vizita doamnei Magdalena Szuber-Zasacka, Însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Poloniei la Bucureşti.

Doamna Magdalena Szuber-Zasacka a purtat discuţii cu conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, reprezentată de preşedintele Alexandru Oprea şi vicepreşedinţii Alin Manole şi Luciana Cristea, la întâlnire participând şi subprefectul judeţului, Florina Mureşan, viceprimarul municipiului Târgovişte, Monica Ilie, arhitectul-şef al judeţului, Teodor Bâte, experţii în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa – Ştefan Ioniţă şi Nicolae Olariu, şi reprezentanţii celor două firme cu capital polonez din judeţ, şi anume SC Kruk România SRL -reprezentată de Tomasz Ignaczak, director general Kruk România, şi Daniela Dochia, din cadrul Departamentului Comunicare, şi SC Posiadalo SRL, din partea căreia au fost prezenţi atât patronul companiei, Lukasz Posi-adalo, cât şi directorul Posiadalo România, Rafal Kolodziej.

În cadrul acestei întâlniri, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a prezentat oportunităţile de investiţii pe care le are Dâmboviţa şi a exprimat disponibilitatea dezvoltării de relaţii de cooperare cu investitori din Polonia, apreciind deja investiţiile pe care Kruk România şi Posiadalo le-au realizat în judeţul nostru. De asemenea, discuţiile au adus în atenţie şi faptul că, în acest an, relaţii diplomatice dintre România şi Polonia au împlinit 100 de ani.

La rândul său, doamna Magdalena Szuber-Zasacka, Însărcinat cu Afaceri al Ambasadei Poloniei la Bucureşti, a subliniat faptul că are multe semnale de la oameni de afaceri polonezi care doresc să investească în România, iar judeţul Dâmboviţa este o regiune unde se pot dezvolta parteneriate strategice importante şi durabile.

Concluziile întâlnirii de la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa au fost prezentate în cadrul unei conferinţe de presă.

Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa: „Îi mulţumesc doamnei ambasador pentru prezenţa în judeţul Dâm-boviţa. Am avut o întâlnire în care am stabilit să spunem bazele unei viitoare colaborări, pe care sperăm să o avem cu Ambasada Poloniei, cu regiuni şi oraşe din Polonia. Eu consider că avem foarte mult de învăţat de la partenerii polonezi, cel puţin din ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene, le-am făcut o prezentare a judeţului Dâmboviţa, le-am vorbit despre oportunităţi. Le mulţumesc directorilor celor două companii – Kruk şi Posi-adalo – pentru faptul că au ales să investească în judeţul Dâmboviţa, au creat locuri de muncă şi, de asemenea, sperăm că, odată cu venirea noului ambasador, pe care îl aşteptăm la Târ-govişte, să dezvoltăm aceste relaţii”.

Doamna Magdalena Szuber-Zasacka: „Îi mulţumesc foarte mult domnului preşedinte Oprea pentru această invitaţie, pe care am acceptat-o de îndată. Sunt însărcinat cu afaceri până la sosirea noului ambasador al Republicii Polone şi consider că acum este un moment oportun pentru a stabili relaţii de lucru, pentru a stabili o cooperare. Este una dintre îndatoririle noastre, la ambasadă, să sprijinim dezvoltarea cooperării, inclusiv a cooperării economice, între Polonia şi România. România este un partener economic important al Poloniei. Avem aici, alături de noi, reprezentanţii a două firme poloneze, care sunt de succes în judeţul Dâmboviţa şi cu care mă voi întâlni astăzi, pentru a afla mai multe detalii despre modul cum se desfăşoară operaţiunile lor, aici, în România. Consider că cele două firme care sunt deja prezente în judeţul Dâm-boviţa pot fi un exemplu pentru viitoarele firme interesate de piaţa din România, iar Dâm-boviţa consider că este un judeţ foarte atractiv. Nu aş dori să mă refer exclusiv la cooperarea economică, deoarece există multe alte domenii în care putem dezvolta relaţii de cooperare. Am discutat şi despre Universitatea Valahia din Târgovişte, care oferă multe posibilităţi de cooperare în sfera educaţională. Am vorbit cu domnul preşedinte şi despre posibilităţile de dezvoltare în domeniul turismului şi în domeniul cultural, în înţelesul larg al cuvântului. Mulţumesc foarte mult, încă o dată, pentru această invitaţie şi sunt convinsă că acesta este începutul unei bune şi lungi colaborări”. Tomasz Ignaczak, director general Kruk România: „Kruk Romania este prezentă la Târgovişte din 2008; am început cu 30 de persoane într-un sediu la „Arta Populară”, iar astăzi avem peste 300 de persoane într-un sediu chiar în centrul oraşului. Cooperăm foarte bine cu Universitatea Valahia. Pentru mine personal, cooperarea cu municipalitatea, cu Târgoviştea în general, este una dintre cele mai bune experienţe din cadrul grupului. Am găsit aici un loc propice pentru investiţia noastră, un loc extraordinar pentru dezvoltarea companiei. Sper că buna noastră cooperare va continua şi în viitor şi sper că şi oraşul Târ-govişte şi firma noastră să se dezvolte împreună în viitor”.

Lukasz Posiadalo, patronul SC Posiadalo SRL: „Firma noastră este în Târgovişte de un an şi se ocupă cu producţia de contragreutăţi de beton pentru maşinile de spălat. Aş dori să vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţia de a participa la această întâlnire, care este atât de importantă pentru relaţiile polono-române. Pentru noi, pentru firma noastră, este primul oouiu ii i cucuta i uiui noi, ii i oucui icucuo, 91 ou aiai

mai importantă este buna colaborare cu autorităţile şi cu firmele din România. Până în acest moment, putem spune că suntem foarte mulţumiţi că am ales judeţul Dâmboviţa ca loc pentru fabrica noastră, suntem foarte mulţumiţi atât de parteneriatele pe care le avem – cu celelalte firme, cu partenerii noştri de afaceri, dar şi cu autorităţile. Nu am avut niciun fel de probleme legate de obţinerea de autorizaţii. Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie, sunt convins că vom avea ocazia să ne dezvoltăm afacerea”.

Jaroslaw Skirpan, Secretar II pentru probleme economice din cadrul Ambasadei Poloniei la Bucureşti: „Sunt două lucruri care mi-au atras atenţia: avem, aici, de-a face cu două companii din domenii total diferite, servicii moderne, pe de-o parte, şi un sector de producţie tradiţional, pe de altă parte. Această diversitate a celor două companii este un exemplu foarte clar pentru ceilalţi investitori polonezi interesaţi de piaţa din România -acela că judeţul Dâmboviţa şi oraşul Târ-govişte oferă o paletă largă de oportunităţi. Iar acesta este exact mesajul pe care voi dori să îl transmit mai departe investitorilor polonezi. În calitate de consilier economic, am mai reţinut că există foarte multe oportunităţi de cooperare, atât în judeţul Dâmboviţa, cât şi în oraşul Târgovişte. Mă refer la parteneriatele de înfrăţire între oraşul Târgovişte, judeţul Dâm-boviţa cu oraşe sau regiuni cu un profil similar din Polonia, care au atât industrie tradiţională, cât şi servicii moderne, dar şi domeniu turistic. Vom încerca să căutăm oraşele care corespund acestui profil şi să realizăm o înfrăţire la nivelul judeţului sau la nivelul oraşului Târ-govişte”.

Întâlnirea a făcut parte dintr-o vizită mai amplă, efectuată de înaltul oficial, alături de Jaroslaw Skirpan, Secretar II pentru probleme economice, şi Crina Barladianu, expert senior pentru probleme politico-economice din cadrul Ambasadei Poloniei la Bucureşti, întâlnirea de la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa fiind urmată de vizite la sediul celor două societăţi comerciale, dar şi la Curtea Domnească din Târgovişte.