Mafia a pus ochii pe Gabriela Firea

Share This





















Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminică seară, la un post de televiziune central, că în ultima perioadă a primit ameninţări pe e-mail sau pe reţelele de socializare, că este urmărită în trafic şi că îi sunt ascultate telefoanele, ea susţinând că a deranjat „grupurile de interese care ani de zile au câştigat zeci de milioane de euro din contractele cu Primăria Generală”.

„Declaraţiile mele au deranjat foarte mult. Declaraţiile ca declaraţiile, dar faptele mele de la Primăria Capitalei au deranjat grupurile de interese care ani de zile au câştigat milioane, zeci de milioane de euro, în urma contractelor pe care le-au semnat cu Primăria Generală a Capitalei, contracte care acum, în mod evident, sunt puse în pericol, pentru că nu intenţionez să fac rabat, nu intenţionez să fac compromisuri şi să perpetuez acest stil de a face risipă din banii publici şi de a toca acel aproape un miliard de euro -banii bucureştenilor – pentru afaceri care nu se simt în creşterea calităţii vieţii bucureştenilor”, a afirmat primarul Capitalei.

Firea a spus că a constatat că, de câte ori solicita informaţii despre un contract în derulare, la câteva zile simţea maşini care o urmăreau în trafic, susţinând că a primit ameninţări pe e-mail şi pe reţelele de socializare, pe contul privat.

„Am primit sugestii din partea unor persoane aşa-zis binevoitoare, care îmi transmiteau să o las mai moale, că sunt anumite afaceri care trebuie să continue, chiar dacă ele nu aduc plus valoare”, a menţionat Firea.

Gabriela Firea a declarat, duminică seară, la România TV, că în ultima perioadă a primit ameninţări pe e-mail sau pe reţelele de socializare, că este urmărită în trafic şi că îi sunt ascultate telefoanele, ea susţinând că a deranjat „grupurile de interese care ani de zile au câştigat zeci de milioane de euro din contractele cu Primăria Generală.

„Am avut o conversaţie telefonică cu o colegă de partid, la un moment dat această discuţie s-a întrerupt, iar eu auzeam ce discutasem cu doamna respectivă cu câteva minute înainte. Nu-mi venea să cred că pur şi simplu ascult înregistrarea propriei noastre convorbiri. (…) Eu cred că sunt structuri private, merg pe ideea că pe mine mă monitorizează grupuri şi cercuri de interese private care se simt deranjate că eu am ajuns primar general”, a mai spus Firea, susţinând că aceste grupuri doreau să se menţină Capitala sub controlul lor.

Are vreo legătură cu judeţul Dâmboviţa ceea ce i s-a întâmplat sau i se va întâmpla Gabrielei Firea? Da şi nu. Adevărul este că toate primăriile, de oriunde din această ţară, sunt o vacă de muls pentru toate grupările mafiote care s-au strecurat în toate partidele. Mai mult chiar, primarii, majoritatea, sunt slugile acestor grupării de tip mafiot, care, în schimb, contribuie cu bani negri la susţinerea campaniilor, nu agricole, ci electorale. Partea proastă este faptul că aparatul funcţionăresc din primării, nu toate, cel mai adesea în provincie sau în mediul rural, a ajuns să fie parte integrantă din această mafie specializată în deturnarea banului public. Mai pe româneşte, noi plătim taxe şi impozite ce se constituie apoi în sume care ajung în buzunarul mafiilor afiliate diferitelor partide, bani, chipurile, folosiţi pentru lucrări de interes public. Unul dintre semnele vizibile de acţiune ale mafiilor de partid este valul de asfaltări. Fiecare partid ajuns la putere demarează eterna campanie de asfaltări sau reabilitări de clădiri vechi. Noroc cu clădirile publice construite masiv şi prost, înainte ’89, că altfel nu mai aveau mafiile de partid ce să mai reabiliteze, nemaiputând să justifice legal tocarea banului public sau provenit din fonduri europene.