LUPTĂTORII DE LA CS TÂRGOVIŞTE SE ANTRENEAZĂ ACASĂ

În această perioadă atipică, provocată de pandemia de coro-navirus, luptătorii Clubului Sportiv Târgovişte se antrenează individual după un program adaptat, stabilit împreună cu antrenorul Cornel Cornea, până când vor putea să revină la antrenamentele normale.

Aceştia se pregătesc din greu, în curţi, grădini şi în apartamente. Este greu dar sportivii şi antrenorul clubului nostru nu îşi pierd speranţa că această perioadă va trece.

„Nu am întrerupt niciodată antrenamentele în această perioadă dificilă. Cu toţii stăm acasă, dar ne pregătim din greu. Luptătorii clubului nostru se antrenează zilnic. Eu am fost acasă la fiecare sportiv să văd ce dotări are şi dacă spaţiul îi permite să se antreneze. Le-am dus de la sală discuri, corzi elastice şi gan-tere cu care se pot pregăti în linişte.

Fiecare sportiv are un program de antrenament bine stabilit. Este obligatoriu în fiecare dimineaţă un antrenament. Acesta se numeşte «lecţia de dimineaţă», care ţine 60 de minute. După amiază, sportivii au stabilit un nou antrenament, în funcţie de condiţiile fiecăruia. Le spun tot timpul că acest sport este unul individual şi dacă nu te pregăteşti acasă singur nu ai nicio şansă de reuşită. Aceste lucruri le spuneam şi când făceam normal antrenamente. Înaintea fiecărui antrenament discut cu ei telefonic şi online”, ne-a declarat Cornel Cornea, antrenorul secţiei de lupte de la CS Târgovişte.