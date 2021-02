LUPTĂTORI LA MUNTE

In această perioadă, luptătorii Clubului Sportiv Târgovişte şi-au stabilit cartierul general la Voina, unde desfăşoară un stagiu centralizat de pregătire. Sportivii se antrenează din greu sub comanda antrenorului Cornel Cornea. Antrenamentele din cantonamentul de la Voina se bazează foarte mult pe dezvoltarea condiţiei fizice, pe dezvoltarea forţei şi pe cea a rezistenţei sportivilor.

Acest stagiu reprezintă pentru luptătorii clubului nostru o bună pregătire înainte de participarea la competiţiile oficiale care vor debuta în luna martie.

„Avem condiţii foarte bune de pregătire. Alimentaţia şi cazarea sunt la superlativ. Aici, sportivii trag din greu şi au parte de câte două antrenamente pe zi. Ne pregătim pentru concursurile programate în acest an.

Acest cantonament a picat foarte bine pentru sportivii noştri. Când ne vom întoarce acasă ştim foarte bine ce avem de făcut cu fiecare sportiv şi la ce nivel de pregătire a ajuns”, ne-a declarat Cornel Cornea, antrenorul secţiei de lupte de la CS Târgovişte.