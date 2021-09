LUPTA ROMÂNCELOR PENTRU TURNEUL CAMPIOANELOR

Pe final de sezon, marea miză în circuitul WTA este ocuparea unui loc la Turneul Campioanelor, unde cele mai bune opt jucătoare din 2021 se vor lupta pentru ultimul mare trofeu al anului.

Primele patru poziļii par deja acontate de liderul mondial Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova și Karolina Pliskova, însă pentru celelalte patru locuri se dă o bătălie crâncenă la care participă inclusiv Emma Răducanu, Sorana Cîrstea și Simona Halep.

Halep are însă șanse mici să ajungă la competiția la care a luat startul în ultimii șase ani. Distanța dintre româncă și Ons Jabeur, ocupanta locului 9 în acest moment în clasamentul live, este de 1233 de puncte. Simona are nevoie să câștige toate cele trei întreceri la care și-a anunțat prezența: Indian Wells (1000 de puncte), Kremlin Cup (500 de puncte) și Transylvania Open (250 de puncte), iar celelalte jucătoare din fața sa să aibă un final de an dezastruos.

Naomi Osaka (locul 5 mondial și a 7-a în clasamentul live pentru Turneul Campioanelor) a decis să ia o pauză de la tenis, după eliminarea de la US Open și, cel mai probabil, nu va participa la Guadalajara, noua gazdă a celei mai importante competiții WTA de la final de an.

Turneul Campioanelor se va desfășura în perioada 8-15 noiembrie.

Mai bine clasată în ierarhia live este Sorana Cîrstea, cu 1329 de puncte, dar și pentru a patra favorită a turneului WTA de la Portoroz misiunea este una foarte dificilă. În schimb, „regina” tenisului feminin, Emma Răducanu, a făcut un salt spectaculos după ce a câștigat titlul la US Open și s-a apropiat la mai puțin de 200 de puncte de Jabeur.

Clasamentul live pentru Turneul Campioanelor:

Ashleigh Barty – 6411 puncte Aryna Sabalenka – 4669 Barbora Krejcíkova – 4398 Karolína Plískova – 3972 Iga Swiatek – 2921 Maria Sakkari – 2842 Naomi Osaka – 2771 Garbine Muguruza – 2671 Ons Jabeur – 2435

14. Emma Răducanu – 2282

34. Sorana Cîrstea – 1329

38. Simona Halep – 1202