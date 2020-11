LUPTA CONTINUA IN LIGA A III-A

Dacia Unirea, CS Afumaţi, CSA Steaua, Corona Braşov, Viitorul Şelimbăr şi Crişul Chişineu Criş, SCM Zalău sunt şapte dintre echipele care vor ierna pe primul loc în seria în care evoluează în actualul sezon din Liga 3.

Meciurile disputate vineri şi sâmbătă în cadrul primei etape din returul sezonului regular au mai lămurit situaţia liderilor din patru serii, după ce Afumaţiul şi Viitorul Şelimbăr aveau asigurate locurile 1 de ceva vreme.

In seria 2, primele două clasate şi-au valorificat avantajul de gazde şi au rămas cu toate punctele puse în joc, însă Suporter Club Oţelul nu a reuşit să câştige la un scor îndeajuns de mare pentru a-i permite să o depăşească la golaveraj pe Dacia Unirea, astfel că brăilenii vor ierna pe locul 1.

Tot cu victorie au încheiat anul şi primele două clasate din seria 4, CSA Steaua şi FCSB 2, astfel că prima echipă şi-a păstrat locul 1 şi după prima etapă din retur. Povestea s-a repetat şi în următoarea serie, unde eroinele au fost Corona Braşov şi CS Blejoi, cu braşovenii în fruntea clasamentului.

In seria 8, totul s-a decis sâmbătă, când ACS Poli, urcată pe locul 1 după un spectaculos 7-0 cu Periam, a aşteptat cu sufletul la gură deznodământul meciurilor de la Cermei şi Chişineu Criş, în speranţa că cele două vor pierde, permiţându-le timişorenilor să devină campioni de iarnă. Din păcate pentru ei, atât Lipova, cât şi Crişul au terminat neînvinse, aşa că ACS Poli a coborât pe locul trei. În ceea ce priveşte poziţia de lider, aceasta a fost adjudecată de Crişul, care a profitat de egalul Şoimilor de la Lipova.

Eşecul neaşteptat al Minaurului pe teren propriu în faţa unei nou-promovate le-a pus în braţe celor de la SCM Zalău fotoliul de lider până la primăvară, astfel că reprogramarea pe care o mai are de jucat gruparea sălăjeană îi poate distanţa în clasament faţă de băimăreni.

Miroslava a pierdut derby-ul cu Foresta, dar poate termina pe 1

Capul de afiş al rundei cu numărul zece din seria 1 a fost derby-ul dintre primele două clasate, Ştiinţa Miroslava şi Foresta Suceava. Oaspeţii s-au impus la limită, prin golul lui Drugă, cu care au trecut pe locul 1 în clasament. Însă Miroslava îşi poate recupera fotoliul de lider, după reprogramarea de miercuri cu CSM Paşcani, o victorie a ieşenilor trimiţând echipa pe locul 1 la golaveraj.

Un pic mai complicată e situaţia din seria 6, acolo unde ACSO Filiaşi şi Vediţa Coloneşti M.S. ocupă primele două locuri, cu un punct în plus pentru prima echipă, dar mai au de jucat câte un meci. Însă Sporting Roşiori are două meciuri mai puţin jucate şi în teorie ar putea să le depăşească pe celalalte două echipe la golaveraj.