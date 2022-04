Luna Plantării Arborilor: Alături de silvicultori, elevi și jandarmi, președintele Corneliu Ștefan și prefectul Claudia Gilia au plantat stejari și frasini la Gruiu

1 0

În campania de primăvară, Direcția Silvică Dâmbovița va împăduri 33 de hectare, din care 16 integral. A fost estimat un necesar de 175000 de puieți, obținuți în cea mai mare parte la Pepiniera Centrală Găești.

Joi, 31 martie, activitățile programate pentru „Luna plantării arborilor” au continuat în Dâmbovița cu o acțiune de împădurire derulată de Direcția Silvică Dâmbovița, pe raza Ocolului Silvic Moreni, unde au fost plantați 5.000 de puieți de gorun, stejar și frasin pe un șantier de împădurire în suprafață de trei hectare. Alături de silvicultori, pe amenajamentul din punctul Gruiu au fost și au dat o mână de ajutor Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, prefectul Claudia Gilia, subprefectul Adrian Chițescu, jandarmi și elevi ai școlilor din Iedera, Dărmănești și Vlădeni. Gazdă a fost ing. Petre Marin, directorul Direcției Silvice Dâmbovița, care a prezentat și câțiva indicatori. În campania din primăvara aceasta, în pentru regenerarea pădurilor proprietate de stat vor fi plantați 175000 de puieți, urmînd să fie împădurite integral 16 hectare iar pe alte 17 hectare să se execute completări.

„Direcția Silvică Dâmbovița administrează o suprafață de 53440 de hectare fond forestier de stat. Mai avem contracte de prestări servicii și administrare pe încă o suprafață de 17000 hectare de păduri private. În total la nivel de județ avem 118000 hectare de pădure, din care, în urma aplicării legilor fondului funciar, numai 53440 hectare, mai puțin de jumătate, au rămas în proprietatea statului. Pentru fondul forestier de stat facem o gospodărire durabilă și asigurăm integritatea. Una dintre activitățile noastre cele mai importante este regenerarea pădurilor, prin două metode: regenerări naturale, atunci când avem fructificație și în special la speciile de stejar, și regenerare artificială, adică împăduriri directe. Pentru anul 2022, Direcția Silvică Dâmbovița are ca program realizarea a 104 hectare de împăduriri, compuse din 29 hectare de împăduriri integrale și 75 regenerări naturale”- a mai precizat directorul DSD Dâmbovița, Petre Marin.

Claudia Gilia, prefectul județului:„19 milioane de puieți forestieri sunt plantați zilele acestea de voluntari și angajați ai Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Astfel, se vor împăduri 10.244 hectare. Să nu uităm că România se află printre țările europene cu cele mai puține păduri – 29% din suprafața țării.

Elevii din Iedera, Dărmănești, Vlădeni au venit la prima oră a dimineții cu gândul că vor să ajute. Ei știu că o țară fără păduri este o țară care-și condamnă cetățenii la dezastre naturale (secetă, deșertificare, alunecări de teren sau ploi abundente), boli în rândul cetățenilor și un potențial economic scăzut.

Sigur că în anii viitori vom avea bani pentru acest lucru prin PNRR și prin exercițiul financiar European, dar trebuie să demonstrăm că putem și singuri și e bine să dăm și un exemplu, acolo unde se poate. M-am bucurat de mobilizarea exemplară din partea tuturor instituțiilor de la nivelul județului nostru. Îi mulțumesc domnului Președinte al Consiliului Județean, Corneliu Ștefan, reprezentanților Jandarmeriei, ai Ocolului Silvic Moreni și ai altor instituții locale, pentru implicare.

Împădurind, salvăm Romania, însănătoșim plămânii țării! În ultimii cinci ani, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 72.892 hectare fond forestier de stat, fiind plantați, în total, 141,37 milioane puieți forestieri. Felicitări și mulțumiri tuturor participanților la acțiunea de astăzi. Chiar a fost o zi minunată!”

Corneliu Ștefan, președinte Consiliului Județean, la rândul său inițiator al unor campanii de împădurire în mai multe unități administrativ-teritoriale: „Particip cu bucurie la un asemenea eveniment și am spus-o de nenumărate ori, o spun și astăzi, indiferent de proiectele mari pe care le realizăm în Dâmbovița, consider că asemenea acțiuni sunt binevenite pentru viitorul județului nostru. Asemenea acțiuni am inițiat și la Consiliul Județean. Anul trecut au fost plantați peste 10000 de puieți în localitățile Dobra, Aninoasa, Ulmi. Cred că anul acesta asemenea acțiuni putem organiza în comun cu Direcția Silvică și chiar avem câteva locații pe care ni le-am propus și aici putem să stabilim și modul de plantare. Vreau să mulțumesc reprezentanților Direcției Silvice, tuturor copiilor care sunt alături de noi și reprezentanților Jandarmeriei, pentru ce au făcut și vor face de acum înainte pentru județul nostru. Este un moment bun pentru noi toți.”