Lumea, condusă de bolnavi (58)

Pierre Accoce

și dr. Pierre Rentchnick

Deși era conștient că o boală neglijată, până la urmă se răzbună pe trupul afectat, accelerând distrugerea acestuia, Churchill, con-strîns de situația limită în care se afla atît țara sa, cât și guvernul, din cauza bombardamentelor germane, se decide să-i acorde cea mai mare încredere medicului său, cu condiția ca acesta să nu se lase tras de limbă de nimeni, nici chiar de reprezentanții Casei regale. Lordul Moran intră în joc, respectă legea nescrisă a tăcerii, dar îl previne pe Churchill că este extrem de periculos, pentru sănătatea sa, ceea ce are de gând să facă. Zâmbind, Churchill îi atrage atenția că tratamentul în condiții optime de spital mai poate aștepta, important fiind să-i convingă pe americani să ajute Anglia. Fascinația pe care Churchill a exersat-o asupra lordului Moran reiese foarte limpede din Memoriile pe care acesta le va publica în 1966. Însoțindu-l peste tot, în călătoriile sale, fiind martorul privilegiat al întâlnirilor de excepție pe care Churchill le-a avut cu oamenii politici extraordinari care au imprimat un anumit curs istorie, lordul Moran, că a vrut sau nu, a trebuit să împartă cu pacientul său momentele de amărăciune sau de triumf exuberat prin care acesta trecea. De ce a fost martor ocular chiar și la întâlnirile în cadru restrân? Răspunsul este simplu: fiind cardiac, buna funcționare a inimii depindea și de stările sufletești, respectiv emoționale ale lui Churchill. Dacă o stare emoțională puternică îi provoca un eventual stop cardiac, lordul Moran trebuia să intervină foarte repede. Acesta era motivul pentru care Moran era peste tot cu Churchill, exceptând patul în care dormea. La vremea respectivă, un stop cardiac, necontracarat și definitiv, putea dat grav peste cap politica externă britanică.

Pe scurt, lordul Moran a fost martor nemijlocit la momentele când Churchill lua decizii importante pentru Anglia, a fost confidentul lui, a împărtășit cele mai intime secrete ale acestuia. Când îi lua cu regularitate pulsul, lui Churchill, lordul Moran constata care erau efectele eforturilor fizice sau ale emoțiilor asupra circulației sangvine a celui mai important om pentru Marea Britanie. Pulsul lui Churchill era, de fapt, cel al Angliei în război, al Anglei însângerate, furioase, suferinde sau renăscând, al Anglei care plângea sau se bucura.

Chiar și cei mai îndârjiți dușmani, după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, au recunoscut sincer că Churchill a dat dovadă de o intuiție genială. În 1941, Churchill a fost singurul care s-a făcut luntre și punte pentru a învinge opozița, obligând-o să accepte ca trupele britanice să fie întărite cu noi dotări militare și să deschidă un nou front, în nordul Africii. Pe parcursul întregului an 1942, datorită lui Churchill, Africa de Nord a fost principalul teatru de operațiuni militare în Mediterana, ceea ce a ajutat, într-o oarecare măsură ca armate sovietică să poată da peste cap ofensiva germană. Astăzi, istoricii, în marea lor parte, sunt de acord să recunoască valoarea strategică și tactică a deschiderii frontului african, de către Churchill. Acest al doilea front creat doar din inițiativa lui Chuechill a ușurat pregătirile pentru debarcarea în Normandia și a mai redus, de asemenea, presiunea pe care armata germană o exercita asupra Rusiei, în estul Europei. În plus, Churchill, prin deschiderea frontului său african, a reușit să-l blocheze pe cel mai bun luptător al celui de-al treilea Reich, generalul Erwin Rommel, inclus trupele sale de elită. În felul acesta, Vulpea deșertului, cum i se spunea lui Rommel, a fost învinsă. Tot Churchill este cel care, până la urmă, l-a convins pe președintele Roosevelt să ordone debarcarea trupelor americane pe coasta de nord a Africii și, când momentul a fost favorabil, să faciliteze debarcarea în Sicilia. Tot Churchill este cel care le-a sugerat americanilor să colaboreze cu mafia siciliană ce le-a ușurat debarcarea în sudul Italiei, ceea ce a constituit o dură lovitură sub centură pentru germani.

Situație externă fiind tot mai încordată, necesitatea de a se termina cât mai urgent posibil cel de-al Doilea Război Mondial, l-a determinat pe Churchill să facă tot mai des naveta cu avionul pentru întâlniri de maximă importanță, ceea ce adus, oarecum, la creșterea gradului de oboseală fizică și la scăderea rezistenței organismului său. În data de 30 ianuarie 1943, după ce s-a întors de la Conferința de la Casablanca, a făcut o pneumonie de toată frumusețea, ceea ce i-a afectat și funcționarea normală a inimii. A avut o temperatură de 40 de grade, inima îi bătea de parcă mai mai urma să-i sară din piept, era roșu ca racu la față, nu mai era în stare să stea în picioare. Părea că totul se va termina definitiv, pentru Churchill. Obligat de situație, lordul Moran îi va administra lui Churchill o puternică doză de sulfamide, ceea ce-i va permite să neutralizeze rapid pneumococul. Astfel, convalescența lui Churchill va fi scurt.

Tradus din franceză de Mircea COTÂRȚĂ, pentru cunoașterea adevărului istoric de care se feresc toți cei aflați la putere. În altă ordine de idei, indirect se va înțelege cum soarta nefericită a României, după 23 august 1944, a depins de starea de sănătatea a celor ce au negociat împărțirea Europei, după înfrîngerea Germaniei. Și este unul dintre aspecte, deoarece Pierre Accoce și dr. Pierre Rentchnick relatează amănunte și despre starea de sănătate a altor conducători de State, ceea ce influențat evoluția politică din zonele unde aceștia au putut să-și exercite discreționar puterea.