Luciana Cristea şi Antonel Jîjîie, aleşi în funcţia de vicepreşedinţi ai CJ Dâmboviţa

Echipa de conducere a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a fost întregită, în urma şedinţei extraordinare. Astfel, au fost aleşi, prin votul secret al consilierilor judeţeni participanţi, cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Consilierii judeţeni propuşi au fost Luciana Cristea, Florina Mureşan şi Antonel Jîjîie. În urma votului, s-a decis ca funcţiile de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru următorii 4 ani, să fie ocupate de Luciana Cristea şi Antonel Jîjîie, din partea PSD. De asemenea, au depus jurământul consilierii declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Dâmboviţa, şi anume: Dinu Marian, din partea PSD (absent motivat la şedinţa de constituire), Craiu Alexandru Cătălin, supleant din partea PSD, Dumitru Georgeta Irena şi Mureşan Florina Ramona, supleanţi din partea PRO România.

Pentru mandatul 2020 – 2024, Consiliul Judeţean Dâmboviţa este format din 35 de membri: 34 de consilieri judeţeni, plus preşedintele Corneliu Ştefan, ales uninominal.ln cadrul aceleiaşi întâlniri, a fost hotărâtă componenţa comisiilor de specialitate a CJD, prilej cu care preşedintele Corneliu Ştefan a propus ca numărul de comisii să fie zece, adică acelaşi cu cel din Parlamentul României şi Parlamentul European, iar fiecare consilier judeţean să fie membru al uneia dintre acestea. La finalul întâlnirii a avut loc şi o întâlnire cu presa locală, în cadrul căreia preşedintele CJD, Corneliu Ştefan, a declarat: „Astăzi am convocat o şedinţă extraordinară a consiliului judeţean, în cadrul căreia, în primul rând, am validat cei trei consilieri supleanţi, dar şi comisiile de specialitate ale consiliului judeţean. Am propus plenului consiliului judeţean, în calitate de preşedinte, după consultări cu PNL şi PRO România, zece comisii de specialitate -comisii pe care noi, cei din PSD, le-am gândit pentru consiliul judeţean, pentru următorii 4 ani. Am ţinut cont de trei aspecte: fostele comisii ale consiliului judeţean, comisiile din Parlamentul României şi, nu în ultimul rând, comisiile din Parlamentul European. Din cele trei structuri am realizat aceste zece comisii. Sunt primul preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa care a schimbat comisiile clasice. La punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi, am ales vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, în persoana doamnei Luciana Cristea şi domnului Antonel Jîjîjie. Le mulţumesc tuturor colegilor mei, îi mulţumesc doamnei Luciana Cristea pentru continuitate, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, deoarece era nevoie de o persoană care să continue activitatea administrativă, şi, nu în ultimul rând, vreau să-i mulţumesc domnului Antonel Jîjîjie, care s-a alăturat echipei noastre, care timp de 30 de ani a condus Prefectura Dâmboviţa, prin funcţiile pe care le-a deţinut – prefect, subprefect, secretar general (… ) Noi, cei din PSD, am acceptat întotdeauna valorile, încon-jurându-ne întotdeauna de oameni valoroşi în administraţia judeţeană. Le mulţumesc celor doi vicepreşedinţi pentru că au acceptat misiunea grea de a munci alături de mine, timp de 4 ani, pentru dâmboviţeni.”