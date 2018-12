LOVITURÄ‚ PENTRU SORANA CÃŽRSTEA!

Share This





















Sorana Cîrstea, 28 de ani, s-a retras din echipa de Fed Cup a României, iar târgovişteanca a primit prima veste proastă, la o săptămână după decizia luată.

Cîrstea, locul 85 WTA, a fost informată de conducerea FRT că nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Tokio 2020 după ce a luat această decizie.

„Noi am prezentat-o ca şi componentă a lotului olimpic. Din păcate, regulamentul Federaţiei Internaţionale spune foarte clar că dacă ea nu va participa în ultimii doi ani ai ciclului olimpic măcar o dată la o competiţie de Fed Cup, nu va putea participa la Jocurile Olimpice. Poate va reveni asupra deciziei şi cred că dacă ea va începe să performeze în proba de simplu şi va avea un clasament pe care şi-l doreşte, cu siguranţă îşi va face timp şi pentru Fed Cup.

Avem căpitan-nejucător, avem antrenor la echipa de Cupa Federaţiei şi ei ştiu mai bine situaţia. Sunt şi un pic mai apropiaţi. Vom sta de vorbă cu ea când revine în ţară”, a spus preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, pentru ProSport.

Sorana Cîrstea a anunţat, la începutul săptămânii trecute, printr-o postare pe Facebook, că se retrage din echipa de Fed Cup pentru a face loc jucătoarelor tinere.

„După 12 ani de jucat pentru România, a venit momentul să îmi anunţ oficial retragerea din echipa naţională de Fed Cup. La 16 ani şi 14 zile am jucat primul meci, fiind şi astăzi cea mai tânără debutantă din istoria ţării noastre!”, a afirmat Cîrstea.

Cîrstea a debutat în echipa de Fed Cup în 2006, a disputat în 19 meciuri ale României, având 17 partide de simplu (11 victorii, 6 înfrângeri) şi 12 de dublu (5-7).

În 2019, România va juca în primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup cu Cehia (9-10 februarie, la Ostrava), deţinătoarea trofeului. Partidele României din Fed Cup vor fi transmise, în următorul an, pe Diqi Sport.