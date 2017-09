Locuitorii din Dâmboviţa caută online din ce în ce mai des produse naturiste

Share This





















Românii devin tot mai interesaţi de produsele naturiste, care îi ajută să ţină pasul cu stilul de viaţă actual cu care se confruntă, cu programul prelungit la serviciu, cu lipsa meselor regulate sau cu consumul de alimente procesate.

Încercarea de a adopta un stil de viaţă sănătos există în rândul populaţiei noastre, astfel că atenţia acordată alimentaţiei şi exerciţiilor fizice a crescut.

Studiile realizate pe cuvintele şi sintagmele de cuvinte inserate în motoarele de căutare pentru zona produselor naturiste atestă un interes tot mai crescut în această arie. Aşadar, românii caută în Google: ghimbir, spirulină, seminţe de chia, seminţe de in, ceai verde, ginkgo biloba, cătină, sirop de soc, miere de manuka, coenzima Q10 s.a.

Căutările online pe cuvinte legate de produse bio şi naturiste a ajuns în 2017 la 9.083.000 în întreaga ţară, cu 30% mai mult decat în 2016. În topul judeţelor se află Bucureştiul cu 755.000 de căutări, urmat de laşi cu 359.000 de căutări, respectiv de Prahova cu 350.000 de căutări. La polul opus se află judeţul Covasna cu 98.000 de căutări. În analiză au intrat 1.370 de cuvinte relevante pentru acest sector de activitate.

Studiul arată că, în medie, la nivel naţional se caută pe lună în jur de 757.000 de cuvinte, dintre care un procent de 65% de căutări are loc de pe telefonul mobil. Aşadar, trendul de folosire a internetului pe mobil în detrimentul celui pe desktop se confirmă şi în acest caz. Căutările cunosc cea mai crescută rată în primele luni din an: ianuarie şi februarie. Din totalul de căutări în Google pentru cuvinte cheie din sfera produselor naturiste, în Dâmboviţa se efectuează 2.60% din procentul total, aşadar aproximativ 236.000 de căutări. Dintre acestea, 153.000 se fac de pe smartphone.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, într-un comunicat de presă emis în data de 30 iunie 2017, medicul de familie este primul contact al populaţiei cu sistemul sanitar, atât pentru diagnosticarea şi tratarea unor boli, cât şi pentru realizarea examenelor medicale preventive. În anul 2016 au funcţionat 49 de mii de unităţi sanitare în mediul urban, dintre care 6,7 mii de cabinete ale medicilor de familie. în reţete, unii medici oferă pe lângă tratamentul alopat şi suplimente naturale menite să ajute pacientul.

Suplimentele alimentare completează cantitatea de nutrienţi necesară în alimentaţia zilnică, în zilele noastre multe fructe şi legume sunt crescute genetic, astfel că, deşi arată bine şi se vând repede, aportul de nutrienţi nu este cel dorit. Totodată, creşterea nivelului de poluare determină nevoia pentru organism de mai mulţi nutrienţi care se completează cu ajutorul suplimentelor naturale. De asemenea, interesul pentru slabit conduce şi el la atenţia îndreptată spre produsele naturale. Mai mult, acestea pot contribui la tratarea unor boli precum colesterolul ridicat, artrita sau chiar cancerul. în gama produselor naturiste intră ceaiurile, siropurile, tincturile, capsulele şi tabletele din plante, vitaminele, mineralele s.a.