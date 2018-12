LOBONŢ A DEBUTAT CA ANTRENOR CONTRA CHINDIEI

Share This





















Fostul portar a fost prezentat oficial pe 7 noiembrie, dar fusese anunţat că vine la echipă abia la reunirea lotului din 2019, după ce îşi va rezolva plecarea de la AS Roma, clubul la care a activat de nouă ani. Cu toate acestea, Lobonţ ţinea în permanenţă legătura cu stafful tehnic condus de Mircea Cojocaru şi începuse să ia decizii la echipă, încă de la primul meci după numire. Acesta a hotărât stabilirea cantonamentelor, a ciclului săptămânal de antrenamente şi a făcut schimbări şi în privinţa alimentaţiei şi refacerii jucătorilor. În plus, Lobonţ se consulta cu Cojocaru înainte şi după meciurile din

Liga 2.

De când a început să se implice Bogdan Lobonţ la echipă, „U” Cluj a disputat cinci partide în campionat. Trei victorii, în meciurile cu Academica Clinceni (3-0), Pandurii (5-1) şi Metaloglobus (1-0), şi două remize, cu Sportul Snagov (0-0) şi CS Baloteşti (0-0), au înregistrat clujenii. În privinţa golaverajului, în cele patru partide alb-negrii au primit doar un gol şi au marcat nouă.

„Sunt bucuros că încep această aventură de antrenor în România, că o încep alături de U Cluj. Nu mi-a fost greu să mă decid, pentru că am văzut ce potenţial are clubul, ce jucători are, cu nişte suporteri minunaţi şi cred că Universitatea este mai mult decât o echipă de fotbal. Sunt convins că împreună vom reuşi să facem lucruri extraordinare. Presiunea este peste tot, dar pot să vă asigur că împrună, zi de zi, vom lupta ca să aducem rezultate”, spunea Bogdan Lobonţ în momentul în care a fost prezentat oficial.

În acest sezon, „U” Cluj a fost antrenată în primele 13 etape de Adrian Falub, iar în următoarele şapte runde a fost pregătită de interimarul Mircea Cojocaru. Din etapa a 21-a, echipa clujeană va fi condusă de Bogdan Lobonţ, care nu va fi însă, în acte, „principal”, fiindcă nu are licenţă, ci acest rol îl va îndeplini Adrian lencsi.