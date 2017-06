Liviu Dragnea şi haosul oficializat

Share This





















Deci, miercuri, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat plenului Camerei Deputaţilor proiectul Legii salarizării, care se afla la vot final. Domnul Dragnea a susţinut că Legea salarizării unitare face ordine într-un sistem dominat de haos: „Legea salarizării unitare face ordine într-un sistem în care a dominat haosul, bunul plac şi discriminarea. Decalajul dintre cele mai mari şi cele mai mici salarii a fost redus la o dimensiune raţională. În acelaşi timp, legea aduce o creştere substanţială a salariilor mici. Ea se bazează pe câteva principii simple: la muncă egală, salarii egale; personalul din conducere are salarii mai mari decât cel din funcţii de execuţie; cei cu studii avansate au salarii mai mari”. Totodată, el a ţinut să explice că primarii nu vor stabili salariile în administraţiile locale, ci consiliile locale, judeţene sau cel al Capitalei: „S-a afirmat greşit că salariile în administraţiile locale vor fi stabilite de primari. În realitate, acestea se vor stabili prin hotărârea consiliului local, judeţean sau Consiliului Municipiului Bucureşti. O prevedere importantă a legii vizează salariile medicilor şi asistenţilor medicali. De exemplu, un angajat care are în prezent un salariu de 4.000 de lei va beneficia de creşteri succesive până la 7.000 de lei până în 2022. Faţă de personalul didactic, creşterea din 2018 va fi de 50%, iar personalul militar va avea o creştere începând de luna viitoare”, a spus Liviu Dragnea. În încheiere, şeful PSD a subliniat că „Legea salarizării unitare este un pas însemnat spre modernizare eficientă. Este o lege responsabilă. Parlamentul României înfăptuieşte un act de civilizaţie oferind ţării această lege”. Toate aceste declaraţii optimiste au fost date la ora 10.35, conform surselor.

La scurt timp, la ora 11, 25, tot miercuri pică bomba: Legea Salariării a fost votată, în plenul Camerei Deputaţilor, cu 188 de voturi „pentru” şi 28 „împotrivă”, dar Ministerul Muncii a amânat pentru anul viitor majorările salariale pentru bugetarii din Educaţie, Sănătate, Poliţie şi Armată, promise prin noua lege a salarizării.

Totuşi, există o excepţie: demnitarii sunt singurii care vor primi mai mulţi bani chiar din acest an. Este o decizie validată inclusiv în comisia de muncă a Camerei Deputaţilor, care a dat un raport favorabil cu amendamente la proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar. Adică, vorba omului simplu: corb la corb nu-şi scoate ochii.

În paralel, premierul Sorin Grindeanu a declarat că pe subiectul legii salarizării unitare nu există divergenţe între ministrul Muncii şi ministrul de Finanţe şi Guvern în ceea ce priveşte impactul bugetar, care ar urma, în forma actuală a proiectului, să fie de 76 de miliarde de lei, în 2018.

Cu o zi înainte, marţi, Ministerul Muncii a amânat doar cu două luni majorările salariale din Educaţie şi Sănătate promise prin noua lege a salarizării. Motivul – nu sunt bani în 2017. Anunţul a fost făcut chiar de către Lia Olguţa Vasilescu, cu acordul ministerului de Finanţe. În urmă cu puţin timp, propunerea a primit şi votul deputaţilor din Comisia de Muncă. în consecinţă, dezbaterile din comisie au degenerat într-un adevărat scandal între sindicate şi deputaţi. Deci, asta a fost marţi, lumea fiind parţial potolită, dar miercuri s-a declanşat seismul economic, de gradul plus infinit: promisele majorările se amână până la anu’, posibil şi la mulţi ani.

Acum, între noi ăştia fără funcţii fie vorba, şi o curcă drogată cu gaz lampant ştie că nu poţi susţine efortul financiar de majorare a salariilor într-o ţară care doar consumă şi nu produce nimic, într-un stat unde clasa neproductivă majoritară până la sufocarea economiei este constituită din bugetari, pensionari şi… politicieni.