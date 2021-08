LIVIU CIUBOTARIU A GĂSIT REȚETA SUCCESULUI LA VOLUNTARI

FC Voluntari a bifat a treia victorie în 7 etape, 2-1 cu Chindia, iar Liviu Ciobotariu este liniștit, în sfârșit, după un start prost de campionat.

„Un joc care, practic, a confirmat 70 de minute pe care le-am jucat ca la Arad. Îmi felicit echipa. Am fost inspirat, am schimbat sistemul și am surprins adversarul. În prima repriză am avut 4-5 situații.

E o victorie meritată, am avut agresivitate, am pasat destul de bine, am avut posesie și cel mai important e că, după ce am fost egalaţi, am avut reacție”, a spus Ciobotariu la final.

Ciobotariu a explicat cum a reușit să-și surprindă rivalul de pe banca Chindiei, pe Emil Săndoi.

„Special pentru acest joc am schimbat sistemul pentru că anticipam că Chindia va juca 44-2 și am considerat că e mai util acest sistem. Am avut situații de a marca, am centrat din lateral, exact ca la golul 2.

Nu reușeam nimic fără atitudinea jucătorilor și cum s-au prezentat ei. Am avut nevoie de cele 3 puncte. În 3 meciuri, am luat 9 puncte acasă, asta mă bucură pe moment, dar va tre

bui să fim la fel de atenți și să avem un joc elaborat și în deplasare pentru că nu am luat niciun punct în deplasare.

Obiectivul e să nu mai avem acele griji la final de campionat, să nu ne mai aflăm pe loc de baraj, au fost emoții prin care nu mai vreau să trec”, a explicat Ciobotariu.

Antrenorul celor de la Voluntari a fost aclamat de copii la partida cu Chindia Târgoviște. Aceștia au format practic galeria echipei ilfovene.

„Da, mi s-a mai strigat numele de o galerie de copii, mă bucur că sunt apreciat aici, depun o muncă aici și mă bucur că e apreciată munca mea”, a precizat Ciobotariu.

Liviu Ciobotariu a explicat cum a primit decizia lui Gabi Tamaș de a nu mai fi nici președinte al echipei, nici căpitan.

„Am discutat cu Gabi după meciul de la Arad, am discutat două-trei zile. Asta a fost decizia lui, am fost total de acord cu el, i-am respectat decizia. Noi avem nevoie de el indiferent că are sau nu banderola. E liderul vestiarului”, a spus Ciobotariu.