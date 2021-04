Linie telefonică gratuită de suport psihologic-emoţional pentru persoanele afectate de COVID-19

De marţi, 6 aprilie 2021, persoanele afectate de pandemia COVlD-19, personalul medical supus condiţiilor de stres sau oricine se confruntă cu presiunea cauzată de pandemie beneficiază de servicii gratuite de sprijin psihologic prin apelarea liniei telefonice cu tarif normal 021 9081.

Peste 40 de psihoterapeuţi voluntari sunt implicaţi în proiectul demarat şi coordonat de către Ministerul Sănătăţii în parteneriat cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale (APCCR), Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (prin Clinica Universitară de Psihologie PsyTech) şi Vodafone România.

Linia telefonică de sprijin psihologic 021 9081 funcţionează de luni până sâmbătă în intervalul 12.00 – 20.00 şi poate fi apelată cu tarif normal din toate reţelele telefonice. Apelurile sunt preluate de peste 40 de psihoterapeuţi voluntari ai APCCR printr-o centrală virtuală, numită Cloud Voice, oferită gratuit de Vodafone România.

„A trecut mai mult de un an de când pandemia COVID-19 a dat buzna în viaţa fiecărui român. lzolarea, pierderea oamenilor dragi, problemele economice, limitările în interacţiunile sociale au avut un efect negativ asupra sănătăţii mintale a multora dintre noi. Linia de sprijin psihologic lansată astăzi este o unealtă de suport pentru orice român afectat de pandemie. Cu sprijinul UBB, APCCR şi Vodafone, peste 40 de psihoterapeuţi voluntari vor fi alături de oricine simte că are nevoie de sprijin emoţional. Pentru că numai împreună, om cu om, vom reuşi să trecem de această perioadă grea”, a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

„Este primul demers formal şi pe scară largă pe care îl văd din partea autorităţilor, care, în relaţie cu pandemia, se ocupă nu doar de binele medical al oamenilor, ci şi de binele lor psihologic (sănătate mintală/calitatea vieţii în pandemie). Este o schimbare majoră, în linie cu ce se întâmplă în ţările moderne la care ne raportăm. UBB, prin Clinica sa de Psihologie şi în colaborare cu o serie de organizaţii profesionale (Asociaţia Psihologilor din România, Asociaţia de Psihoterapiii Cognitive şi

Comportamentale) a oferit un suport psihologic constant populaţiei în perioada de pandemie, acesta, prin implicarea ministerului de specialitate, dobândind acum o altă anvergură, asigurând oamenilor în nevoie acces la cele mai avansate intervenţii psihologie validate ştiinţific”, a declarat Daniel David, rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

„Provocările, dificultăţile şi nesiguranţa asociate ultimului an sunt factori care au activat vulnerabilităţi cu impact direct asupra sănătăţii mentale a populaţiei, rata problemelor emoţionale şi comportamentale fiind în creştere în această perioadă. Impactul problemelor de sănătate mentală asupra modului în care ne desfăşurăm activităţile zilnice, asupra sănătăţii fizice şi asupra stării de bine este major. În acest context, psihoed-ucaţia şi suportul psihologic sunt esenţiale pentru a-i susţine pe cei în dificultate. În condiţiile în care accesul la serviciile de sănătate mentală este limitat, APCCR, cu sprijinul partenerilor, şi prin cei 40 de voluntari, psihologi cu drept de liberă practică, îşi oferă expertiza în beneficiul comunităţii prin oferirea gratuită a suportului psihologic telefonic, contribuind la reducerea efectelor pandemiei asupra sănătăţii mentale şi creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate”, a declarat Anca Dobrean, preşedinte APCCR.

„Pandemia de COVID-19 a destabilizat societatea şi ne-a pus la încercare pe toţi – atât din punct de vedere profesional, cât şi personal. În situaţia actuală sprijinul moral şi emoţional este esenţial, în special pentru cei mai afectaţi de această criză. Acest proiect răspunde unei nevoi reale a societăţii şi de aceea ne-am mobilizat resursele punând, încă o dată, tehnologia în slujba binelui. La Vodafone, ştim că aceste două elemente cheie aduse împreună, tehnologia şi spiritul uman, pot genera cea mai mare schimbare în bine şi pot crea un viitor mai bun pentru toţi”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

