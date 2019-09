LIGA A V-A. ETAPĂ INTERMEDIARĂ. PROGRAMUL JOCURILOR. 11 SEPTEMBRIE 2019

Share This





















Seria Nord

Voinţa Pietroşiţa – Victoria Comişani

(V. Savu – D. Homeghi, G. Dumitru) Unirea Lucieni – Olimpicii Ulmi II (E. Andrei – A. Malaşnicu, S. Stroe) Viitorul IL Caragiale – Voinţa Buciumeni (M. Mălău – Ş. Mincu, M. Vişan) Flacăra Şuţa Seacă – Pomicola Raciu (I. Stoica – C. Negulescu, L. Ivanciu) Viitorul Ocniţa – Voinţa Tătărani (A. Mălău – G. Chiorniţă, F. Joiţa) Voinţa Adânca – ASG Doiceşti (N. Ilie – M. Iosif, V. Podgoreanu) ACS Gura Ocniţei – Voinţa Săcuieni (B. Duţu – T. Matei, M. Alexandru) Sportul Runcu – Fortis Valea Lungă (C. Poşchină – P. Iugulescu, V. Zanfir) Bradul Moroeni – Luceafărul Dărmăneşti (B. Matei – E. Tomescu, M. Ungureanu)

Seria Sud

Vânătorul Răţoaia – Unirea Nucet

(G. Guzu – T. Sillo, D. Chiriţă) Luceafărul Bolovani – Gloria Bucşani (I.Onicescu – G.Baciu, I.Chirescu) Viitorul Dobra – OlimpiaMărceşti (A.Ghiureş – C.Chivu, S.Mihăescu) ViitorulGheboaia – Unirea Sl.Moară (E.Nichita – A.Păunescu, I.Vişan) Voinţa Podu Rizii – Fulgerul Lunguleţu (M. Stanciu – D. Gugiu, T. Dumitru) Libertatea Urziceanca – Dentaş Tărtăşeşti (I. Oncescu – L. Oncescu, A. Bădoiu) Victoria 2018 Văcăreşti – Publirex Ciocăneşti (R. Dobre – I. Costache, M. Lungu) Voinţa Creţu – Săgeata Braniştea (15.00) (I. Oncescu – A. Bădoiu, L. Oncescu) Spic de Grâu Ghimpaţi – Flacăra Ghineşti (I. Mihălăchioiu – Ş. Dobre, E. Gheboianu)

Seria Vest

Dinamo Od. Turcului – Spicul Jugureni (Produleşti)

(B. Ivaşcu – V. Floricel, A. Radu) Voinţa Ioneşti – Flacăra Zăvoiu (I. Preda – R. Rădulescu) AS Corbii Mari – Viitorul Găeşti (M. Ciocmată – V. Marin, C. Rotaru) Viitorul Burduca – Viitorul Straoşti (I. Popa – F. Filip, N. Preda) Sportul Mogoşani – FC Potlogi (F. Mocanu – M. Andrei, Ş. Militaru) Olimpia Morteni stă Petrolul Răscăieţi – Unirea Cobia (A. Pitiş – F. Deneş, Ş. Diculescu) Viitorul Tomşani – Olimpia P. Munte (Poroinica) (C. Tudor – D. Mihalache, I. Dinu) Flacăra Valea Mare – Viitorul Gura Foii (A. Stan – V. Simion, V. Georgescu)