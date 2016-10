Liga a 4-a: Etapa a 9-a, Dentaş Tărtăşeşti e noul lider

Share This





















A fost o rundă cu 28 de goluri marcate: 13 -gazdele şi 15 – oaspeţii. Am consemnat trei victorii ale echipelor aflate în deplasare, patru ale localnicilor, o partidă terminându-se la egalitate.

Gaz Metan Finta e singura echipă fără niciun punct în cont. Are trei meciuri jucate, toate trei pierdute, dintre care două pe teren propriu. Trupa păstorită de Mihai „Stego” Constantin mai are şase restanţe: cinci în această toamnă şi una anul viitor, în martie, cu Gloria Corneşti. În această rundă, Gaz Metan a pierdut la Finta, 1-2, cu Petrolul Târgovişte.

Făcând 1-1, în deplasare cu Progresul Mătăsaru, Recolta Gura Şuţii a cedat fotoliul de lider. Pe acest onorant loc a urcat Dentaş Tărtăşeşti, care a învins în deplasare (stadionul Dumitru „Tică” Popescu) pe PAS Pucioasa cu un sec 5-0.

Atât Dentaş Tărtăşeşti, cât şi Recolta Gura Şuţii au acelaşi număr de puncte (20), dar sunt departajate de golaveraj: +16 (23-7) faţă de +12 (23-11). Echipa din Tărtăşeşti are un joc mai puţin disputat (8).

Pierzând cu 2-0 la Perşinari, Unirea Ungureni a părăsit podiumul. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Gloria Corneşti, care i-a dat 5-2 nevoiaşei C.S. Petreşti. Are +12 la adevăr.

Gloria Corneşti şi Unirea Ungureni au câte 18p. Prima are golaveraj +21 (32-11), fiind echipa cu cele mai multe goluri înscrise, în timp ce a doua are +14 (27-13). Gloria are două meciuri mai puţin disputate (7).

Elanul echipei F.C. Brezoaele a fost stopat sub poalele Leaotei de Atletic Fieni, care i-a administrat un sec 5-2.

Flacăra Zăvoiu a dobândit acasă, cu 1-0, pe Viitorul Caragiale şi a urcat trei locuri, de pe 16 pe 13.

„Pădurarii” din Moroeni au făcut 13p după victoria, 1-0, de acasă, cu Luceafărul Dragomireşti. Se descurcă destul de bine.

În etapa următoare (a 10-a, sâmbătă, 8 octombrie, ora 11:00) cele mai importante meciuri sunt: Gloria Corneşti – Bradul Moroeni, Dentaş Tărtăşeşti – Voinţa Perşinari.