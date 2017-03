Liga a 4-a, etapa a 18-a. prima a returului. Favoritele s-au impus cu scoruri confortabile

Share This





















Sâmbătă, 11 martie, caravana fotbalului dâmboviţean de Liga a 4-a s-a pus în mişcare. S-au disputat partidele din cadrul etapei a 18-a, prima a returului. La startul în sezonul de primăvară au luat parte toate cele 16 echipe care au terminat turul. În prima parte a campionatului s-au retras echipele Libertatea Urziceni şi Gaz Metan Finta. S-a vehiculat ideea că PAS Pucioasa va abandona competiţia, dar formaţia de pe dealul Patrana va continua şi în retur, în acest eşalon, fiind condusă şi antrenată de Cristi Duţă. În etapa inaugurală a returului, pe stadionul Dumitru „Tică” Popescu, PAS Pucioasa a remizat, 2-2, cu Flacăra Zăvoiu. În derbiul etapei, Unirea Ungureni a fost învinsă acasă, pe stadionul Petre Honciu, de Recolta Gura Şuţii. Cu această victorie, trupa păstorită de Constantin „Titel” Dinu a luat o opţiune serioasă pentru locul întâi. Recolta e plină de curaj. Îşi încearcş norocul. Gloria Corneşti şi-a arătat clasa, administrând un sever 6-0 (scorul etapei) echipei FC Brezoaiele. Echipa lui Nelu Radu n-a avut niciun fel de emoţie, în această confruntare. În iarnă n-a făcut transferuri spectaculoase.

Dentaş Tărtăşeşti a învins clar, cu 5-1, un adversar buimac şi neconcludent, Spicul Ghimpaţi, care s-a clătinat des în apărare. Pentru echipa antrenată de Marius Stănică urmează un meci de foc, sâmbătă, 18 martie, în deplasare, cu Recolta Gura Şuţii. Am consemnat izbânda din deplasare, a formaţiei Viitorul Caragiale (antrenor Ion „Ţăranu” loniţă), 2-1 cu Petrolul Târgovişte, aceasta din urmă derutată şi scoasă din ritm. De remarcat victoria cu 4-1 a echipei Bradul Moroieni, în derbiul nordului, cu Atletic Fieni. De reţinut faptul că pe banca tehnică a „Pădurarilor” a stat Aurel Godinae, care l-a înlocuit pe Florinel Cernea. „Godi” dă senzaţia că Bradul vrea mai mult. Atletic Fieni trece prin clipe grele. Are de plătit la bugetul statului o sumă foarte mare, plus penalizările. Situaţia e foarte dificilă la echipa de sub poalele Leaotei. Atletic şi-a pierdut din strălucirea din ultimele ediţii de campionat. CS Petreşti şi-a mutat domiciliul la Coada Izvorului. A făcut 3-3 cu Progresul Mătăsaru. „Lanterna roşie” vrea să răzbată din întuneric.

De remarcat faptul că n-au fost probleme cu arbitrajul, chiar dacă, în unele partide, s-a jucat zbuciumat, chiar agitat. N-au jucat echipele Voinţa Perşinari şi Luceafărul Dragomireşti. Etapa a 19-a propune partidele: Recolta Gura Şuţii – Dentaş Tărtăşeşti, Atletic Fieni -Gloria Corneşti, Progresul Mătăsaru – Bradul Moroieni.