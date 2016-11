Liga a 4-a; Etapa a 15-a Meciuri grele pentru Dentaş şi Recolta

Share This





















Liderul Dentaş Tărtăşeşti

(1, cu 30p) are meci destul de greu în deplasare cu Luceafărul Dragomireşti (12, cu 13p) care are terenul suspendat o etapă de comisia condusă de Vasile Stroe, dar s-a judecat la Apel aseară.

Meci tare are şi Recolta Gura Şuţii (2, cu 29) care joacă în deplasare cu C.S. Petreşti (15, cu

8p).

Un adevărat derbi este cel dintre Voinţa Perşinari (8, cu 17p) şi F.C. Brezoaele (4, cu 25p). PAS Pucioasa a ajuns pe ultimul loc

(16, cu 7p) şi joacă pe dealul Patrana (stadionul Dumitru „Tică” Popescu) cu Atletic Fieni (9, cu

15p). Este meciul dintre fosta echipă şi actuala echipă a antrenorului Ciprian Stăncescu.

Gloria Corneşti (3, cu 28p) are meci uşor acasă, cu Viitorul Caragiale (10, cu 15p). Aici se pune doar problema diferenţei de scor.

Sub Leaota, Bradul Moroeni (7, cu 17) este favorită certă în meciul cu Spicul Ghimpaţi (13, cu 10p).

Unirea Ungureni (5, cu 24p) şi Petrolul Târgovişte (6, cu 20p) se întâlnesc pe stadionul Petre Honciu, într-un meci care pare echilibrat.

Flacăra Zăvoiu şi Progresul Mătăsaru stau.

Lumea fotbalistică nu mai vrea scandaluri pe terenuri de fotbal, nu mai vrea arbitraje mincinoase, nu mai vrea decizii ciudate şi bizare ale Comisiei de Competiţii şi Disciplină condusă de mereu constestatul Vasile Stroe.

Din turul de campionat mai sunt de disputat trei etape (pe 12, 19 şi 26 noiembrie).