Liga a 4 a damboviteana Se anun\ă o noua editie interesantă

Sâmbătă, 19 august, începe o nouă ediţie de campionat din Liga a 4 a dâmboviţeană. Fără Dentaş Tărtăşeşti şi fără PAS Pucioasa care a retrogradat, dar va avea în componenţă pe Olimpicii Ulmi, care a luat locul de la Den-taş, cu Unirea Colibaşi, Unirea Bucşani, CS Roberto Ziduri (fosta Sportul Gemenea), care au promovat din Liga a 5 a (Onoare). Ultima va juca la Odobeşti.

Printre aspirante la locul 1 se numără Gloria Corneşti, Recolta Gura Şuţii şi FC Bre-zoaiele. Rezistă în acest eşalon echipele considerate mici, Luceafărul Dragomireşti, Flacăra Zăvoiu, Viitorul Caragiale, Spicul Ghimpaţi, Progresul Mătăsaru. Probleme mari a avut Atletic Fieni, dar se poate că le-a rezolvat. Şi Petrolul Târgovişte va continua, cu George Bucurică antrenor. Sunt nişte semne de întrebare la Voinţa Perşinari. Vali Junghie vrea să abandoneze. Este de urmărit traicto-ria acestei echipe, care în această vară a disputat un singur meci amical (3-3, cu Viitorul Caragiale).

Bugetul echipei, Voinţa Perşinari s-a redus la jumătate, iar sufletul acestei grupări, Vali Junghie s-a retras. De echipă se ocupă acum „Dode” Bălăşoiu (antrenor) şi Mircea Junghie (preşedinte). Lângă echipă va rămâne primarul comunei, Marian Bunea.

E posibil ca Unirea Colibaşi să nu participe în competiţia din Liga a 4 a, din raţiuni financiare. Interesate de acest loc sunt Viitorul Răzvad şi PCM Ungureni.

Campionatul începe pe 19 august. Iată programul primei etape:

A.S. Unirea Colibasi-C.S. Bradul Moroeni A.S. Olimpicii Ulmi-A.S. Unirea Ungureni FC Brezoaele-C.S. Petrolul Targoviste A.C.S. Sportul Gemenea-A.S. Luceafarul Dragomiresti

C.S. Atletic Fieni-A.C.S. Coada Izvorului A.S. Vointa Piersinari-A.S. Recolta Gura Sutii A.S. Viitorul I.L. Caragiale-A.S. Spic de Grau Ghimpati

A.S. Unirea Bucsani-A.S.Gloria 2015 Cornesti A.S. Flacara Zavoiu-A.C.S. Progresul Matasaru