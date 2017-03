Liga a 2-a: Nu prea le-a mers bine favoritelor. Surprize la Braşov, Mioveni şi Brăila

Share This





















Modesta Liga a 2-a a pornit la drum în sezonul de primăvară cu doar 16 echipe. Dintre acestea, patru, Juventus Bucureşti, Chindia Târgovişte. C.S. Baloteşti şi Metalul Reşiţa au stat. Ultimele două au câştigat cu 3-0 la „masa verde” partidele cu C.S.M. Râmnicu Vâlcea (în deplasare), respectiv Unirea Tărlungeni (acasă). Ca atare, în prima etapă a sezonului de primăvară (a 22-a) s-au disputat doar şase partide.

Chiar dacă a stat, Juventus Bucureşti rămâne lider autoritar cu 45p şi +18 la adevăr. E la 5 puncte de a doua clasată Olimpia Satu Mare care are 40p şi +7 la adevăr.

Sătmărenii, antrenaţi de Bogdan Andone, au furnizat surpriza rundei învingând sub poalele Tâmpei pe F.C. Braşov cu scorul de 2-1 (Oc. Ursu 19, Krausz 39, respectiv Şerban 12).

„Stegarii” lui Cornel Ţălnar au jucat prost şi au căzut de pe podium. Sunt pe locul 5 şi au 38p şi +8 la adevăr. Rămân doar cu consolarea golului de generic (din foarfecă) marcat de fundaşul Şerban. În rest, mediocritate la infinit. Este primul Modesta Liga a 2-a a pornit la drum în sezonul de primăvară cu doar 16 echipe. Dintre acestea, patru, Juventus Bucureşti, Chindia Târgovişte. C.S. Baloteşti şi Metalul Reşiţa au stat. Ultimele două au câştigat cu 3-0 la „masa verde” partidele cu C.S.M. Râmnicu Vâlcea (în deplasare), respectiv Unirea Tărlungeni (acasă). Ca atare, în prima etapă a sezonului de primăvară (a 22-a) s-au disputat doar şase partide.

Chiar dacă a stat, Juventus Bucureşti rămâne lider autoritar cu 45p şi +18 la adevăr. E la 5 puncte de a doua clasată Olimpia Satu Mare care are 40p şi +7 la adevăr.

Sătmărenii, antrenaţi de Bogdan Andone, au furnizat surpriza rundei învingând sub poalele Tâmpei pe F.C. Braşov cu scorul de 2-1 (Oc. Ursu 19, Krausz 39, respectiv Şerban 12).

„Stegarii” lui Cornel Ţălnar au jucat prost şi au căzut de pe podium. Sunt pe locul 5 şi au 38p şi +8 la adevăr. Rămân doar cu consolarea golului de generic (din foarfecă) marcat de fundaşul Şerban. În rest, mediocritate la infinit. Este primul 2-1 (Hadnagy 59 – din 11 m, Bujor 87 – M. Matei 52).

Cu golul marcat în poarta lui Goia, Hadnagy a ajuns la borna 19 goluri marcate, fiind în fruntea clasamentului golgheterilor. Este urmat de Petre (UTA) şi Chipirliu (Juventus) cu câte 18 goluri.

În nordul Moldovei, pe stadionul Areni din Suceava, echipă locală Foresta şi Poli Timişoara au terminat nedecis 2-2 (Stănescu 65, Dumitriu 77 -Birău 54, Bădăuţă 85). Toate golurile s-au marcat în repriza secundă. Până să deschidă scorul bănăţenii au lovit barele porţii apărate de Niga de trei ori, în decurs de patru minute prin Motreanu (47), Teut (49) şi Blănaru (51).

De remarcat faptul că membrii Comitetului Executiv al FRF au aprobat o nouă regulă în ceea ce priveşte prezenţa la barajul de menţinere/promovare în Liga Întâi. Echipa din Liga a 2-a clasată la finalul sezonului 2016-2017 pe locul 3 are dreptul de a participa la acest baraj (tur-retur) doar dacă deţine licenţă.