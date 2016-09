Liga a 2-a: Etapa a 7-a Chindia, Juventus, F.C. Braşov, pe podium

Share This





















* Chindia rămâne în fotoliul de lider * Juventus Bucureşti a urcat pe locul 2 * Egal, pe malurile Begăi * Cinci victorii la rând pentru Foresta Suceava * C.S.M. Râmnicu Vâlcea a intrat la retrogradare * Şoimii Pâncotă are 62 de goluri încasate * În sfârşit, o victorie pentru Luceafărul Oradea * Izbândă la limită pentru Dunărea Călăraşi * Remiză la Baloteşti * Miercuri, 21 septembrie, etapă intermediară

După consumarea a 7 etape, în clasamentul Ligii a 2-a conduce Chindia Târgovişte, cu 18p. Echipa din Vechea Cetate de Scaun a trecut cu 2-0 (Honciu 22 şi Niţă 89 -autogol) de Dacia Unirea Brăila, care a rămas cu 13 p şi a coborât pe locul 7.

Juventus Bucureşti a urcat pe locul 2, cu 16p, după succesul din Coletina, 3-0 cu Academica Clinceni.

F.C. Braşov n-a putut să facă decât un egal, 1-1 (Grigorie 58 – Blănaru 63) cu ASU Poli Timişoara. În acest fel, trupa antrenată de Cornel Ţălnar a pierdut şansa de a se apropia de liderul Chindia Târgovişte. Are doar 15 p şi e pe locul 3.

Cu Cristian Popo-vici la timonă (l-a înlocuit pe Adrian lencsi după etapa a 2-a), Foresta Suceava a câştigat cinci meciuri în tot atâtea etape. Ultima ispravă, 2-0 (Dumi-triu 2), în deplasare, cu C.S.M. Râmnicu Vâlcea care a intrat la retrogradare. Moldovenii sunt sub podium (locul 4, cu 15p), la egalitate de puncte cu F.C. Braşov.

UTA Bătrâna Doamnă a învins, pe malurile Mureşului, pe amărăşteanca Şoimii Pâncota cu scorul de 6-0. Echipa din Pâncota are 62 de goluri încasate şi unul marcat. Are o medie de aproape 9 goluri primite pe meci.

Metalul Reşiţa e la a doua victorie din acest sezon după ce a trecut în deplasare de A.C.S. Ber-ceni, cu scorul de 2-1.

Şoimii Pâncota şi A.C.S. Berceni sunt singurele echipe care n-au niciun punct în cont.

După cinci etape, Luceafărul Oradea a mai câştigat un meci, 1-0, în deplasare, la Ştefăneşti-llfov, cu Unirea Tărlun-geni.

Dunărea Călăraşi

a valorificat avantajul terenului propriu şi a câştigat cu 1-0 disputa cu C.S. Afumaţi.

C.S. Baloteşti şi C.S. Mioveni au terminat nedecis, 1-1.

În următoarea etapă (a 8-a, intermediară, 20-21 septembrie) cele mai interesante partide sunt: Metalul Reşiţa – Chindia Târgovişte, Juventus Bucureşti – Olimpia Satu Mare, F.C. Braşov – C.S. Baloteşti, Academica Clinceni – Foresta Suceava.