Liga a 2-a; Etapa a 35-a Sepsi e favorită la locul 2

In acest foarte slab eşalon locurile sunt clare la locul 1 care este ocupat de Juventus Bucureşti (72 p) care e promovată în Liga întâi şi la singurul loc retrogradabil (16) pe care stă Metalul Reşiţa (21 p). Singurele necunoscute sunt ce echipe se vor clasa pe locul 2 (promovează direct în Liga întâi) şi locul 3 (dă baraj, tur-retur de promovare-menţinere cu echipa de pe locul 12 din Liga întâi).

Pentru aceste locuri luptă echipele: UTA Bătrâna Doamnă (locul 2, cu 62 p), Sepsi Sfântu Gheorghe (3, cu 59 p) şi CS Mioveni (4, cu 58 p). F.C. Braşov (5, cu 55 p) şi Chindia Târgovişte (6 cu 51 p) sunt ieşite din aceste calcule.

UTA mai are de jucat cu: ASU Poli Timişoara (în deplasare), CS Baloteşti (acasă), Chindia Târgovişte (acasă). în etapa a 37-a

Sepsi are următorul program: cu Foresta Suceava (deplasare), Dacia Unirea Brăila (acasă), Metalul Reşiţa (în deplasare), CS Mioveni (acasă). CS Mioveni mai joacă cu: Luceafărul Oradea (în deplasare), CS Afumaţi (acasă), Sepsi Sfântu Gheorghe (acasă). Stă în etapa a 35-a.

UTA – BD şi CS Mioveni au programate câte 3 meciuri în timp cu Sepsi Sfântu Gheorghe are de disputat 4 partide. Echipa din judeţul Covasna joacă în ultima etapă, acasă, cu CS Mioveni ceea ce constituie un avantaj.

în etapa a 35-a cel mai atractiv meci se dispută în nordul Bucovinei, la Suceava, pe Stadionul Areni, între echipa locală Foresta şi Sepsi Sfântu Gheorghe.

Avem parte şi de der-byul Banatului între ASU Poli Timişoara şi UTA Bătrâna Doamnă în care echipa din Arad e condamnată să câştige ca să spere la locul 2 promovabil.

Sub Tâmpa, F.C. Braşov are un meci uşor cu Academica Clinceni o echipă în degringoladă, cu jucători neplătiţi şi cu rezultate necorespunzătoare.

Runda se deschide cu partida, din Vechea Cetate de Scaun, dintre Chindia Târgovişte şi Olimpia Satu Mare.”Lăncierii” târgovişteni sunt favoriţi.