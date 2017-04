Liga a 2-a: Etapa a 31-a Multe partide interesante

Share This





















Aşa cum ne-a obişnuit şi această etapă se va disputa pe distanţa a trei zile. Runda a fost deschisă, ieri, de partida disputată la Şiria (lângă Arad) dintre UTA Bătrâna Doamnă şi Olimpia Satu Mare. Astăzi se vor disputa grosul partidelor. Vor fi cinci partide echilibrate.

Liderul Juventus Bucureşti se duce pe malurile Begăi, unde va da piept cu o echipă în criză de puncte, dar şi de prestaţii, ASU Poli Timişoara (locul 15, cu 27 p). Formaţia din Colentina vrea să şteargă imaginea meciului din runda trecută pe care la pierdut în faţa Bătrânei Doamne cu 1-2. Impulsionată de acel 3-0 cu Dacia Unirea Brăila, Metalul Reşiţa (16, cu 19 p) vrea să lege două victorii şi să învingă pe Academica Clinceni (13, cu 30 p), care are şase înfrângeri în şapte meciuri.

După duşul rece, cu 2-2, acasă, cu Foresta Suceava, CS Mioveni (5, cu 51 p) se duce la Brăila, unde se va întâlni cu echipa locală Dacia Unirea (8, cu 40 p). Se vor duela două formaţii cu orgoliul rănit. dacă nu va câştiga, CS Mioveni se va depărta de locurile de pe podium.

Pentru Foresta Suceava (9, cu 37 p) meciul cu FC Braşov (4, cu 52 p) s-ar putea să fie ultimul dacă oficialii moldoveni nu vor achita o sumă considerabilă la ANAF. Braşovenii încă mai speră la promovare, cu toate că nu are bani şi e în insol-venţă, spre faliment.

Chindia Târgovişte (6, cu 47 p) are prima şansă în confruntarea de pe stadionul Eugen Popescu cu Luceafărul Oradea (12, cu 34 p). Etapa se încheie cu meciul dintre CS Baloteşti (14, cu 27 p) şi Sepsi Sfântu Gheorghe (2, cu 54 p). Echipa din Covasna e condamnată să câştige dacă vrea să promoveze.

Dunărea Călăraşi va câştiga fără joc, iar CS Afumaţi va sta.